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試・開箱／VALENTINOＸUNDERCOVER開賣！　「飛碟愛倫坡」小白鞋巨可愛

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記者鮑璿安 ／台北報導

范倫鐵諾（VALENTINO）在2019秋冬遇上了高橋盾主理的UNDERCOVER，這截然不同的兩大品牌合作，將高端元素和街頭味詮釋的恰到好處， 而本次開箱的鞋款中，以奇幻的時光之旅為主軸，大「V」、愛倫坡的圖騰全上腳，充滿高級趣味感。VALENTINOＸUNDERCOVER系列已開放預購，潮人們快衝！

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli與UNDERCOVER主理人高橋盾在本次服飾和鞋款的設計上，可以說是上演了一場夢幻的藝術盛宴，服裝多處細節中，音樂大師貝多芬甚至與美國驚悚作家愛倫坡相遇，VU標誌、 UFO 圖案，高超的圖騰功力讓人沉醉在兩大品牌的狂想曲。 

▲VALENTINOＸUNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲VALENTINOＸUNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO與Birkenstock的聯乘合作。（圖／品牌提供）

Pierpaolo Piccioli幾季以來不斷闡釋街頭時尚與高級訂製兩大領域碰撞出的衝突火花，包括與勃肯鞋（Birkenstock）的聯乘合作，兩款獨家專賣的聯名系列涼鞋於VALENTINO 2019 秋冬男裝系列時裝秀發表時展出，一款VALENTINO紅色Arizona涼鞋，配以同色調的釦飾和皮革鞋墊；另一款則為全黑色Arizona涼鞋，側面以VALENTINO的經典VLTN字母標誌綴飾，都成為本季秋冬的關鍵設計。

▲VALENTINOＸUNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲VALENTINOＸUNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲VALENTINOＸUNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO與UNDERCOVER聯名登山鞋，骷顱頭上腳超吸睛，NT$33,200。（圖／品牌提供）

來到與UNDERCOVER聯名鞋款中，Go Skull登山運動鞋最受矚目的就屬鞋後跟設計上，VALENTINO耀眼的紅色大「V」結合骷顱頭映入眼簾，強烈的顏色與高科技材質是這系列的特色，隨著光線移動創造出不同的視覺效果，鏡面皮革的銀色調呼應秋冬科幻的異想世界。在兩腳的外側對稱的印製了VALENTINO與UNDERCOVER的聯名紅色標誌，呼應本次秋冬的男裝設計靈感，更是潮味十足。

▲VALENTINOＸUNDERCOVER。（圖／記者鮑璿安攝）

▲VALENTINOＸUNDERCOVER。（圖／記者鮑璿安攝）

▲聯名款OPEN 運動鞋愛倫坡圖騰驚悚卻帶點可愛，NT$27,400。（圖／記者鮑璿安攝）

OPEN 運動鞋為呼應秋冬的設計靈感，則在鞋側縫製上UFO與美國懸疑驚悚文學家愛倫坡的圖騰，相互交疊演奏出浪漫卻驚悚的狂想曲。這次鞋後方換成了簡約字體的UNDERCOVER紅色標誌，視線向下移動時，方形鉚釘點綴，更是經典細節。如此大膽玩味，也只有VALENTINOＸUNDERCOVER才能夠做到。

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