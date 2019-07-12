10秒就回本！美式家居Crate＆Barrel推60秒「任你搬」　只有1天快去卡位

▲Crate＆Barrel祭出來台3年最大優惠美國主題月。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美國居家品牌Crate＆Barrel祭出旗下最優惠促銷，7／13當天，首次推出「60秒任你搬」活動，只要花3,000元購買中型紙袋，在60秒之內就可以任意選擇店內商品，只要袋子裝得下，全部都可以搬回家，每間店限量30名，連單價3,000元的醒酒器、近萬元的寢具都能入手，10秒就能回本！

▲只要裝進中型袋的商品，都能通通帶回家！

Crate＆Barrel進入台灣市場3年多，首度推出「任你搬」的超優惠活動，7月因應美國國慶，特別推出「#下一站美國」主題月，即起至7／24期間，全店5000多項商品全面祭出折扣、最低5折起，打出「比美國本土還便宜」的口號，要在下半年一開頭就衝業績。

▲Potted 多肉植物人造盆栽，原價780元至2,000元，特價390元至1,000元。

▲餐桌織品Ziggurat刺繡系列，原價180元至2,450元，特價90元至1,225元。

Crate＆Barrel針對台灣3間實體店面與線上門市，祭出戶外家具、春夏商品5折、精選商品7折、正價商品8折優惠。另首次下載Crate and Barrel APP，還能獲得400元優惠券，8月底前購買家具類商品，APP會員還有獨享免運費的服務。

以Freda 酒櫃與 Atwood 抽屜櫃為例，在美國地區售價分別為46,000元與77,000元，台灣特價後則分別為34,000元與59,000元，便宜12,000元至18,000元不等。此外，單筆消費滿3,000元，還可參加台北 - 芝加哥雙人來回機票抽獎。

▲Atwood 抽屜櫃。

▲Freda 酒櫃。

另一個亮點便是在7／13當日，台北與台中店限量推出「60秒任你搬」活動，消費者只要花3,000元購買中型紙袋（尺寸高39公分Ｘ寬41公分Ｘ深15公分），有60秒的時間裝多少就能直接帶回家，但須注意「任你搬」商品，不包含家電與刀具產品，且同品項商品只能拿1件。

▲Nagano寢具系列。

▲All-Clad不鏽鋼深湯鍋。

但其他居家裝飾、寢具與廚房小物都能任搬，如售價10,500元的Nagano寢具系列、價值11,000元的All-Clad不鏽鋼深湯鍋，幾乎都是10秒回本，7／13當天開店立即發放號碼牌，每店限量30名，開店15分鐘後便停止發放。