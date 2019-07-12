奔著「追時尚」超辛苦！孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天在羅馬穿大衣

▲孫芸芸不愧身處時尚高段班，快閃羅馬48小時，前前後後換了7套造型。



記者張妤瑄／台北報導 圖／品牌提供

孫芸芸上周剛從羅馬看完FENDI高級訂製服大秀回台，雖然平時貴為微風集團董娘，但工作起來她倒是卯足全力地拼命三娘，頂著炎炎七月艷陽，從台灣出發時她就穿著高領毛衣，預告秋冬新流行，說什麼都要走在時尚最前端。

▲七月天，羅馬也炎熱，孫芸芸為了走在時尚最前端，層層疊搭，套頭衫、大衣通通穿上。



快閃羅馬48小時，孫芸芸也卯足全力大玩「更衣秀」，整趟旅程換了7套造型，把握時間幫廣大粉絲們搞定一周穿搭，當場化身孫老師。

穿上羊毛大衣、皮革風衣，孫老師PO出一系列美照時，忍不住hashtag「#耐高溫是配備之一」，老師外套內大粒汗小粒汗直直流，如此辛苦，學生們可要睜大眼仔細看好囉！

＃Look 1 舒適機場時尚：黑白灰搞定。灰色高領套頭毛衣＋灰色Oversize西裝外套＋黑裙＋白靴＋Kan U Large包

＃Look 2 冬日飄逸時尚感：黑襯衫＋白長裙＋白靴＋駝色長大衣＋白色Karligraphy側背包

＃Look 3 率性不羈文藝女子：條紋襯衫＋白裙＋白靴＋中型By the way包款

＃Look 4 都會女強人風格：白襯衫＋黃色薄紗長裙＋亮褐色長大衣＋白靴＋Kan U紅包

＃Look 5 性感時尚女人：黑色鏤空套裝＋黃色長靴＋黃色毛毛Baguette包

＃Look 6 幹練上班女郎：雙色拼接西裝外套＋白色高領套頭衫＋鏤空網狀裙

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

＃Look 7 秋日高雅時尚女人：駝色雙排扣西裝外套＋薄荷綠長裙＋白靴＋黑色Peekaboo包款