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無印良品推LINE帳號　限時加好友直接現賺100元

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▲無印良品祭商品優惠，還免費送百元。（圖／無印良品提供）

▲無印良品祭商品優惠，還免費送百元抵用券。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本居家品牌無印良品MUJI，日前宣佈近期最優惠活動，因應其LINE官方帳號成立，宣佈7／31前加入LINE帳號當好友，直接贈送100元優惠券，可於門市購買滿500元時抵用，適逢暑假旅遊旺季，也針對旗下旅遊熱門商品做促銷，包括收納袋、休閒鞋與行李箱等，最低5.4折起。

▲無印良品祭商品優惠，還免費送百元。（圖／無印良品提供）

無印良品近期首度推出LINE官方帳號，為衝好友數，即日起至7／31前，加LINE官方帳號好友，什麼都不用做就能得到100元抵用券，雖然需要消費滿500元才能使用，換算下來也約可獲得20%的折購，適逢旅遊商品優惠祭，3項推薦商品若想買就快趁勢入手！

四輪硬殼止滑拉桿箱
有5款尺寸的拉桿行李箱，主打輕量好推，且附止滑鎖功能，容量從19L、35L、62L、87L、104L都有，箱體使用聚碳酸酯製成，重量較輕也較好拿，表面採間距10公分的凹凸面設計，方便行李束帶更服貼，輪子採用雙輪式實心構造、且可按壓式止滑，7月底前購買四輪硬殼止滑拉桿箱系列，可享7折優惠。

▲無印良品祭商品優惠，還免費送百元。（圖／無印良品提供）

▲多種尺寸的拉桿行李箱，2天到10天的旅行都沒問題。

各式收納袋
各種尺寸的收納袋，讓旅行各類用品能分類整理，如滑翔傘布旅行分類可折收納袋，可將一天的服飾搭配都先配好並放進收納袋內，每天出門前更省時；聚酯纖維吊掛收納袋則可整理零散的盥洗與保養用品，可直接吊掛於浴室使用，7月底前購買滑翔傘布旅行分類可折收納袋系列2件以上享9折；原價460元至520元的聚酯纖維吊掛收納袋，特價389元至459元。

▲無印良品祭商品優惠，還免費送百元。（圖／無印良品提供）

▲聚酯纖維吊掛可拆收納袋。

高筒休閒鞋
採用撥水加工處理的棉素材製成，不易沾染水性汙垢，主打符合腳底曲線開發出不易疲累的鞋墊，且簡約的設計，也適合搭配各式穿搭。7月底前原價1,290元，特價699元。

▲無印良品祭商品優惠，還免費送百元。（圖／無印良品提供）

▲高筒休閒鞋7月底前推出5.4折的優惠價。

關鍵字：

無印良品, MUJI, LINE, 優惠, 旅行
fashion.net

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