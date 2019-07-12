▲馬龍白蘭度於《現代啟示錄》中堅持佩戴勞力士腕錶。（圖／Mary Ellen Mark提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（Phillips）與電影界聞人家族關係友好，屢屢在拍賣會端出巨星收藏的錶款引起錶迷與影迷追捧，繼已故奧斯卡影度保羅紐曼擁有的第一只勞力士迪通拿腕錶、史提夫麥昆的勞力士Submariner潛水腕錶、李小龍的Universal Geneve Polerouter腕錶，12月10日將在紐約舉辦的「GAME CHANGERS」的鐘錶拍賣會，端出馬龍白蘭度（Marlon Brando）在1979年上映的電影《現代啟示錄》戴的勞力士錶。

▲1979年上映的電影《現代啟示錄》中，馬龍白蘭度所戴的勞力士GMT-Master 型號1675。（圖／富藝斯提供）

已故奧斯卡影帝馬龍白蘭度在菲律賓拍攝電影《現代啟示錄》時，據悉劇組怕他所戴的1972年製的無錶圈勞力士GMT-Master型號1675腕錶太搶鏡，要求他取下，但他說：「如果觀眾看到的是這只腕錶而不是我的演技，那我就不是一位好演員。」他拒絕拔下錶，但刻意移除錶圈顯得低調，成為獨特的一只勞力士錶。

▲馬龍白蘭度親手雕刻著「M. Brando」簽名的錶背。（圖／富藝斯提供）

外界僅在大螢幕上見過此錶的正面，多年來一直認為此錶已失蹤，原來馬龍白蘭度於1995年將此勞力士送給從名校布朗大學畢業、準備攻讀南加大法律的女兒Petra Brando，他寫給女兒的親筆信道盡為人父的驕傲，「這只勞力士GMT-Master就像一輛坦克，但願你能做任何你想做的事，並持續下去。我希望這枚腕錶能時刻提醒你，我以你為傲。」

▲馬龍白蘭度（左起）與女兒 Petra Brando、女婿 Russel Fischer於1998年5月合影。（圖／Petra Brando提供）

2003年Petra在新婚之夜將此錶送給丈夫Russel Fischer，Russel珍藏卻未佩戴過，近期夫妻倆決定交由富藝斯拍賣，不僅紀念馬龍白蘭度，也將會提撥部分收益給Petra與Russel的慈善基金會，幫助受虐、貧困和殘疾兒童。藉由這項美事，外界才首度發現錶背有馬龍白蘭度親手雕刻的「M. Brando」簽名，意義非凡。