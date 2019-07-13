美妝控看過來！週末快來歐舒丹、ALBION玩遊戲、拿贈品

▲歐舒丹夏日花園活動開跑，邀請你一起來做環保。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

這個週末超熱鬧！歐舒丹將普羅旺斯的夏日花園搬來信義A11旁，重現美麗大自然景象，只要來參與活動拍照打卡，即可試手氣來抽贈品；ALBION讓你不需跑日本，在忠孝SOGO前廣場就能體驗日本夏日花火節，穿浴衣拍照、玩遊戲拿贈品。

▲將普羅旺斯花園原汁原味搬來台北。（圖／品牌提供）

L’OCCITANE真摯尊重大自然，長期力行減量包裝，推出多款以100%回收塑膠製成的暢銷商品環保補充包，絕大部分的產品包裝使用可回收材質，邀請你透過空瓶回收、自備購物袋等落實環保的行動，共同守護地球生態。

▲凡拿空瓶至活動現場，即可領取折抵消費券，打卡可參加抽獎活動。

現場追蹤歐舒丹官方IG即可立即獲得追蹤禮，現場拍照上傳照片並體驗商品後，即可參與人人有獎試手氣活動，現場有超過1萬份價值200元以上的人氣明星商品等你拿。

▲在台北夏日穿上浴衣，別有一番風味。（圖／品牌提供）

為了慶祝健康化妝上市45周年，並讓更多消費著認識健康化妝水，ALBION 特別將日本夏日花火節祭典場景移至遠東SOGO台北忠孝館，讓你不但可穿上日本傳統浴衣拍照，還可體驗模擬花火節煙火，打造而成的絢爛花火燈光走廊。

▲ALBION健康化妝水鐵粉快來體驗薏仁占卜。（圖／記者曾怡嘉攝）

現場完成遊戲關卡，還可領取健康面膜、薏仁棉花糖等獎品，更特別的是，在7/12 –7/14 日活動期間，單筆購物滿額，即可免費體驗薏仁占卜。

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