學起來！紐約畫家繪出IG網美拍照攻略　讓你輕鬆擄獲愛心數

編輯／Ping 圖／翻攝自「IG@howto1nstagram」

「好想跟那些網美一樣喔！每張照片都拍的那麼有質感～讚數還那麼多！」停！不用再羨慕別人了，趕快一起來看這位紐約插畫家用手繪的方式，要來教各位如何拍出 Instagram 美照喔～

＃IG泳裝美照

夏天就是要穿上比基尼到海邊、泳池大秀身材阿！而且一定要拍下來上傳到IG，跟朋友分享自己的新泳衣以及好身材～但是到底該怎麼拍才好看呢？

坐在泳池邊

如果太陽太刺眼，無法擺出美美表情的話，你可以試著坐在泳池邊，拍下性感美背，最好再加上唯美的公主頭，這樣就算臉部很猙獰，也照樣擄獲大家的愛心。

坐在造型泳圈上

還記得前陣子有許多網紅都會PO坐在造型泳圈上的美照嗎？現在你也可以拍！首先要準備墨鏡，因為如果陽光太大的話，會讓眼睛無法睜開，接著只需要準備一個又大又可愛造型泳圈，畫家還有推薦幾款泳圈，像是甜甜圈或是紅鶴造型，最後在擺出一個超陽光的Pose，瞬間一位網美就誕生了。

＃IG早晨美照

早上沒有化妝，但還是想拍一張照上傳IG嗎？那就試試看不拍臉吧！雖然說是早晨的美照，但還是要耍點小心機，先將頭髮梳好，接著拿一杯咖啡坐在佈置、整理好的床上，最好穿上Oversize，這樣可以營造下半身消失的感覺，看起來更有剛起床的慵懶感。

＃IG運動美照

剛運動完的樣子太狼狽，但又好想PO美照～延續上一招：不拍臉！將重點擺在緊身運動褲與運動鞋，這樣一來，就算沒有拍到滿頭大汗的你，也能讓別人知道你去運動，還能不經意的曬鞋曬大長腿呢～

＃IG閨蜜美照

除了PO自己的美照外，當然偶爾也要曬一下閨蜜阿！兩人摟著腰並且背對相機，最好穿上閨蜜裝，這樣不僅讓照片看起來更有整體性，也能讓別人一眼看出你們的好感情。

如果你想拍出更多美照，就一定要追這位紐約插畫家的IG「@howto1nstagram」，讓你每張照片的讚數都飆升。

在 Instagram 查看這則貼文 How To Instagram（@howto1nstagram）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 11 日 上午 7:56 張貼

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