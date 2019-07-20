fb ig video ETtoday search mobile

學起來！紐約畫家繪出IG網美拍照攻略　讓你輕鬆擄獲愛心數

> >

編輯／Ping　圖／翻攝自「IG@howto1nstagram」

「好想跟那些網美一樣喔！每張照片都拍的那麼有質感～讚數還那麼多！」停！不用再羨慕別人了，趕快一起來看這位紐約插畫家用手繪的方式，要來教各位如何拍出 Instagram 美照喔～

＃IG泳裝美照

夏天就是要穿上比基尼到海邊、泳池大秀身材阿！而且一定要拍下來上傳到IG，跟朋友分享自己的新泳衣以及好身材～但是到底該怎麼拍才好看呢？

坐在泳池邊

如果太陽太刺眼，無法擺出美美表情的話，你可以試著坐在泳池邊，拍下性感美背，最好再加上唯美的公主頭，這樣就算臉部很猙獰，也照樣擄獲大家的愛心。

▲紐約插畫家教你Instagram 美照這樣拍！。（圖翻攝自IG@howto1nstagram）

坐在造型泳圈上

還記得前陣子有許多網紅都會PO坐在造型泳圈上的美照嗎？現在你也可以拍！首先要準備墨鏡，因為如果陽光太大的話，會讓眼睛無法睜開，接著只需要準備一個又大又可愛造型泳圈，畫家還有推薦幾款泳圈，像是甜甜圈或是紅鶴造型，最後在擺出一個超陽光的Pose，瞬間一位網美就誕生了。

▲紐約插畫家教你Instagram 美照這樣拍！。（圖翻攝自IG@howto1nstagram）

＃IG早晨美照

早上沒有化妝，但還是想拍一張照上傳IG嗎？那就試試看不拍臉吧！雖然說是早晨的美照，但還是要耍點小心機，先將頭髮梳好，接著拿一杯咖啡坐在佈置、整理好的床上，最好穿上Oversize，這樣可以營造下半身消失的感覺，看起來更有剛起床的慵懶感。

▲紐約插畫家教你Instagram 美照這樣拍！。（圖翻攝自IG@howto1nstagram）

＃IG運動美照

剛運動完的樣子太狼狽，但又好想PO美照～延續上一招：不拍臉！將重點擺在緊身運動褲與運動鞋，這樣一來，就算沒有拍到滿頭大汗的你，也能讓別人知道你去運動，還能不經意的曬鞋曬大長腿呢～

▲紐約插畫家教你Instagram 美照這樣拍！。（圖翻攝自IG@howto1nstagram）

＃IG閨蜜美照

除了PO自己的美照外，當然偶爾也要曬一下閨蜜阿！兩人摟著腰並且背對相機，最好穿上閨蜜裝，這樣不僅讓照片看起來更有整體性，也能讓別人一眼看出你們的好感情。

▲紐約插畫家教你Instagram 美照這樣拍！。（圖翻攝自IG@howto1nstagram）

如果你想拍出更多美照，就一定要追這位紐約插畫家的IG「@howto1nstagram」，讓你每張照片的讚數都飆升。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

攝影, 網美拍照, IG, 拍照, 社群
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

周潤發愛妻超過33年：「我們沒有童話般的生活，夫妻間將心比心最重要」

小S、雪炫零死角身材都是靠「稀飯」減肥　營養師解密月瘦5公斤關鍵

吃出年輕好肌膚！5大抗老美肌水果　防皺、助保濕還能美白

笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　 冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕 歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 阿嬌小紅書分享6大敷面膜NG行為　90%的女生都全中 「富察皇后」萬寶龍派對鬥「魏瓔珞」　露美背性感完勝 氣溫動輒35度要穿什麼？夏季5大褲型推薦＋搭配　還不快來帥一波 51歲席琳狄翁重新定義自己　戴「海洋之心」榮登高訂女王　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面