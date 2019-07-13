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美妝控快來！Jo Malone香氛園遊會、品木宣言「戰痘營」　打彈珠拿禮物

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▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲這週末快去Jo Malone London、品木宣言玩遊戲、拿禮物。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

最近根本就是「美妝祭」，眾多美妝品牌陸續舉辦各種夢幻快閃店、消費者活動，尤其這個週末更是熱鬧，許多女生們熱愛的Jo Malone London搶先全球打造了「香氛園遊會」，猶如遊樂園般歡樂的現場有吃有拿、能玩遊戲還能搶先購入最新髮香噴霧，簡直是香氛控天堂！另外，品木宣言也在信義區打造了期間限定的「夏日戰痘營」，可體驗最新推出的泥娃娃系列新品控油清爽凝凍，還能免費肌膚檢測、拍照拿小禮物。

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲Jo Malone London香氛園遊會現場簡直就是香氛控的天堂。（圖／記者張毓容攝）

Jo Malone London香氛園遊會
深受眾多女性和香氛控喜愛的Jo Malone London為慶祝來台10週年，在本週末7月13日和14日搶先全球打造「香氛園遊會」，以5款經典人氣香氛為靈感，打造能拍美照、玩遊戲，免費吃點心還能拿禮物的期間限定活動，不管是不是香氛愛好者都絕對必去！

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲5款人氣香氛1：1真人尺寸巨型重現。（圖／品牌提供）

第一個不能錯過的是5款經典人氣商品的巨型重現！Jo Malone London將5款最受台灣粉絲喜愛的人氣香氛：英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、黑莓子與月桂葉、牡丹與胭紅麂絨、鼠尾草與海鹽，都以1：1真人尺寸打造巨型香氛瓶，猶如進入巨人國般。身為香氛控、尤其是Jo Malone London粉絲，一定要找到自己最愛的那款香氛合影一下才說得過去。現場還有提供免費爆米花、棉花糖和飲料，真的是揪甘心！

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲套圈圈、彈珠台等讓人玩得不亦樂乎。（圖／記者張毓容攝）

猶如小型園遊會的現場更設置4款充滿童年回憶的遊戲台，消費滿額NT$5,000可獲得Jo Malone London代幣1枚(NT$10,000獲得2枚，依此類推)，憑代幣可任選1款遊戲：香氛套圈圈、彈珠香氛台、幸運糅香轉輪，保證獲得古龍水9ml或身體乳霜15ml或沐浴凝膠15ml，更有機會獲得古龍水一瓶（30ml）！另外還有不需代幣即可免費玩的香水推幣機，幸運可獲得針管、試用包等好禮。

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲透明香氛化妝包可愛又方便攜帶。（圖／記者張毓容攝）

Jo Malone LondonJo Malone London香氛園遊會現場更搶先全台首賣全新英國梨與小蒼蘭髮香噴霧，並首度推出英國原裝進口的透明香氛化妝包，透明防水的外觀設計壓上Jo Malone London經典 LOGO，大小適中的尺寸更適合拿來當旅行袋使用。除此之外，當日購買古龍水更可享有現場免費刻字服務、免費獲得彩色瓶蓋等服務好禮。雖然預約時間已截止，但活動期間的兩天都有提供現場排隊入場。

Jo Malone London香氛園遊會
限定期間：2019/7/13 (六) ～ 7/14
時間：11：00 am ～ 9：00pm
地點：台北市大安區仁愛路三段123巷11弄16號

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲品木宣言為新品清爽凝凍打造期間限定體驗活動。（圖／品牌提供）

品木宣言夏日戰痘營
品木宣言經典的泥娃娃面膜系列近日針對肌膚容易出油、毛孔粗大及痘痘粉刺發炎現象，推出全新控油清爽凝凍，為歡慶新品上市，特別於信義威秀中庭徒步區打造期間限定「品木宣言夏日戰痘營」。

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲現場提供免費肌膚檢測。（圖／品牌提供）

現場不僅可搶先體驗新品「泥娃娃活性碳控油清爽凝凍」，也能免費進行毛孔檢測，同時設置了「戰痘拳擊擂台」搭配象徵油脂、痘痘、粉刺與毛孔困擾的大型沙包，讓你可帶上拳擊手套化身毛孔戰士，拍攝打擊肌膚「孔」慌問題的美照。

▲Jo Malone&品木宣言快閃店。（圖／記者張毓容攝）

▲活動期間參加活動就能獲得保養小禮物。（圖／記者張毓容攝）

在7/12～7/14活動期間，更有「戰勝毛孔零『孔』慌極限挑戰活動」，凡完成每項挑戰並追蹤品木宣言台灣IG帳號(@originstaiwan)，即可獲得戰痘保養好禮。除了信義區限定場外，也將於7/18(四)～7/21(日)於台北忠孝SOGO加開一場，本週不幸錯過的人，下週一定要把握機會！

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關鍵字：

Jo Malone London, Jo Malone, 品木宣言, 快閃店, 美妝, 美妝活動, 消費者活動
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