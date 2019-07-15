fb ig video ETtoday search mobile

七夕送手鍊藏「告白密語」！　用PANDORA字母拼出戀人暗號

> >

▲飾品。（圖／品牌提供）

▲PANDORA推出字母系列飾品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

在即將到來的七夕情人節，不論是否單身，女孩們都應該好好寵愛自己。丹麥輕珠寶品牌PANDORA除了精緻的浪漫工藝，也代表了女性的獨特自主。現在喜歡PANDORA的妳快跟上，新推出的Reflexions系列新品，採用字母串飾為吸睛焦點，其中玫瑰金色的絕美手鍊搭配個性單字，絕對讓妳超心動。

Reflexions系列在去年（2018）推出，成為不少女孩們飾品櫃中的珍藏，由歐洲文藝復興時期為靈感設計，採用網狀編織金屬質感的手鍊，搭配流線感造型，不再像以往PANDORA的單一溫柔色彩，更多了一份中性風格。

▲飾品。（圖／品牌提供）

▲飾品。（圖／品牌提供）

▲飾品。（圖／品牌提供）

▲網狀編織的玫瑰金手鍊更顯氣質， NT$5,980元。（圖／品牌提供）

此次Reflexions系列推出全新字母串飾，靈感源自於二十世紀的現代建築史，其中當代義大利建築詩人Carlo Scarpa擅長運用光線及線條創造耐人尋味的建築藝術，他的作品使PANDORA受到建築美學的啟發，所以每一個字體都輪廓分明，充滿個性態度。

▲飾品。（圖／品牌提供）

▲飾品。（圖／品牌提供）

▲A至Z字母925銀固定釦，符號「#」 925銀固定釦 NT$1,280。（圖／品牌提供）

除了字體之外，連符號也別具特色，搭配時下最流行的「#」主題標籤符號，讓女孩們可以搭配字母反覆變化意義，就好像把標記的話語攜帶出門一樣，時時刻刻擁有美好寓意。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

▲飾品。（圖／品牌提供）

▲飾品。（圖／品牌提供）

APM Monaco定制手鍊。（圖／品牌提供）

另外，輕珠寶品牌APM Monaco 也在七月中推出訂製系列手鍊，包括26個英文字母，以及多款符號造型在內，都能夠上官網自行挑選搭配。金色小方塊搭配鑲鑽的簡約字體，盡顯時尚獨特性。並且依照搭配的數量不同，手鏈價格從四千元至萬元不等，小資女們也能自己控制預算，不論是送人或是當做閨蜜飾品都很適合。

關鍵字：

PANDORA, 七夕, 情人節, 禮物, Reflexions, 手鍊, 玫瑰金, 字母
fashion.net

熱門文章

宋慧喬看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

台北電影節／林依晨與隋棠PK美背

林映唯傳授拍IG美照技巧　3句台詞背起來必成功

孫芸芸48小時換7套　炎炎七月天追時尚真辛苦

亮・珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

愛迪達、PUMA瘋聯名！　蠟筆色西裝買起來

KFC推漁夫帽！　秒變「炸雞桶」

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

ET Fashion

推薦閱讀

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」

「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態

「名媛圈大S」夏黃廉盈比基尼超辣片　少女臉配川字肌不懼妊娠紋見客 歐陽妮妮吐槽娜娜臉大、娣娣脾氣差挨轟　她靠「釘子鞋」踢爆負面消息 韓星瘋「酪梨色」穿搭　Jennie炫腹出招跟上風潮 承諾不需永遠遵守，但要努力做到！　情人變心徵兆一句話就能看出　 HOT・Stuff／超奇葩單品！把「巨大月餅」背上街　啃過玉米當領結　 影／命理師掛保證！「6種」好老公面相特徵，可以安心嫁 奧斯塔羅12星座一周運勢0715-0721　金牛、天蠍小破財，要看好自己錢包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面