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HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包　跟緊It Bag製造機腳步

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▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲Chloé曾在2006年打造風靡一代的「鎖頭包」，2019年早秋捲土重來，大大改版推出新一代「鎖頭包」，不少女星都已跟尚風潮。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

法國時尚精品Chloé，無疑是當代最強的It Bag造物主之一，2006年推出的「Paddington鎖頭包」曾獲選為史上最經典的50個包之一！當時，擁有一個「鎖頭包」可是超級威風，即使說真的那大鎖頭又大又沉，但畢竟它夯到爆，就算扛著大鎖超累，也讓追隨時尚的女性們甘之如飴扛上身。

▲▼Chloé Paddington鎖頭包廣告。（圖／翻攝網路）

▲Chloé曾在2006年推出Paddington鎖頭包，曾名列史上50經典之一。（圖／品牌提供）

13年前「鎖頭包」風靡時尚圈，13年後創意總監Natacha Ramsay-Levi以鎖頭包為原型，注入俐落的包身線條，改造為更符合當代流行的款式，於是第二代「鎖頭包」Aby誕生了！這回敏銳的時尚人當然再次跟上，氣質清新的張鈞甯背著有「仙女色」之稱的雲朵淺藍鎖頭包登場，沁涼的風格果然夢幻，又一次手舉著一把火炬出現，默默在女性心中放把大火。

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供） ▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲張鈞甯背上有「仙女色」暱稱的鎖頭包，售價NT$73,800元。（圖／品牌提供）

台灣最時尚的名媛孫芸芸，以往就是Chloé的粉絲，過去幾年的經典包Faye、Nile她都曾背上，這回當然也沒錯過重新回歸的「鎖頭包」，側背著咖啡色系鎖頭包，露出一雙美腿，意外的居然能呈現學院書包風格，迅速逆齡回春。

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲孫芸芸側背咖啡色，竟有種「書包」既視感，當場逆齡變成學生妹。（圖／品牌提供）

隋棠、許路兒兩人撞色又撞姿勢，是最奇妙的一組，兩人都看中百搭的黑色鎖頭包，且都剛好坐著腿開開秀新包。看來，兩人對這款包的看法有志一同，帥，就對了，照片自然也要拍出這種態度。

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲隋棠、許路兒都看上黑色的，最巧的是連曬包姿勢都一樣。（圖／品牌提供）

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Aby鎖頭包承襲經典的Paddington的重要「鎖頭」象徵，但包身線條更俐落，柔軟的材質，空間更大、重量更輕，更適合日常使用，少了過去那股「為了時尚感只能扛磚塊」的氣場，還能變化出多種用法，肩背、手提、斜背，是一款時尚又經典，且非常實用的包款。

▲▼Chloe Aby。（圖／Chloe提供）

▲2006年推出的「鎖頭包」曾風靡一時，今年以新面目Aby鎖頭包重出江湖。（圖／品牌提供）

孫芸芸戴蒼蠅頭墨鏡詮釋法式浪漫（圖／翻攝自YUU-YUN-SUN官網）

▲蔡依林、舒淇。（圖／翻攝蔡依林、舒淇粉絲專頁）

▲Chloé是It Bag製造機，今年又打造了新款鎖頭包，時尚人士請注意，手刀搶貨囉。（圖／翻攝YUN YUN SUN官網、Jolin IG、舒淇IG）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, 鎖頭包, Chloe, Chloé, 張鈞甯, 孫芸芸, 隋棠, 許路兒, 舒淇, 蔡依林, Jolin
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