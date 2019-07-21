fb ig video ETtoday search mobile

木村光希私服穿搭零負評　率真自然模樣超討人喜愛

> >

作為日本戲劇天王木村拓哉與歌后工藤靜香的次女，木村光希從出生至今一直都是大家所關注的焦點。而就在去年，年僅15歲的她正式於螢光幕前強勢出道，除了高顏質與姣好身形備受討論外，散發出的氣質更是完勝許多星二代！這就讓我們來一瞧木村光希私下的穿著打扮吧

現年16歲的木村光希在造型穿搭上均以中性的休閒風為主，像是超級百搭的T-shirt和背心就是她的穿搭常客，無論是簡約素面款、90風的條紋款…都能時常在木村光希的照片中看見，簡單卻有型。

造型上則僅以軍外套抑或皮革夾克賦予單薄上衣層次與份量感，下身則多以合身版型的丹寧褲突顯修長美腿，冬天時還會在搭上一雙長靴，增添時髦俐落感。

此外，整套式的丹寧衣裝也是木村光希特別喜愛的休閒裝扮，而為了使造型顯得不過於樸素，木村光希也會戴上珠飾項鍊，手袋方面也會挑選較為鮮豔飽和的色彩，增加俏麗的質感氣息。

就連夏日的泳裝木村光希也同樣捨棄了那些有著荷葉飾邊和綁帶等造型款式，反而以最愛的簡單風比基尼為主，但在色彩搭配上木村光希特地選了同色系、不同濃豔度的上下組合，透過這些小小的變化賦予造型最大的時髦韻味。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、IG@koki

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

怎麼穿都不夠時尚？那是因為你少了「墨鏡」這個配件，否則衣服買再貴也沒有用！

休閒率性的正裝這樣穿就對了！昆凌、崔始源、林俊傑…2019溫布頓網球錦標賽 場邊名人穿搭特輯

滿載浪漫的粉紅泡泡！寶格麗、Mulberry、愛馬仕…夢幻情人節限定系列禮物清單

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 木村光希, 穿搭, 星二代, Koki
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

開架粉底、唇膏通通200元有找！女孩們快來「美妝特賣會」囤貨，根本月底救星

有些人總比其他人快樂　「情緒聰明人」不做的5件事

妝前乳、隔離霜差在哪？專業彩妝師提點：多效合一讓妝容更持久

一個人旅行也能住很好！盤點6間日本超有質感的膠囊旅館 木村光希私服穿搭零負評　率真自然模樣超討人喜愛 VANS螢光＋防水Slip-On太帥氣　近期推出透明感潮鞋還有這3雙 歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 具備防風雨機能！Stone IslandＸNike限量服飾有夠神秘　7／22揭曉系列單品 超夢幻迪奧「PINK CITY」登台！獨賣限定唇彩、情人節花束等著你 小S、雪炫零死角身材都是靠「稀飯」減肥　營養師解密月瘦5公斤關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面