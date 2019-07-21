木村光希私服穿搭零負評　率真自然模樣超討人喜愛

作為日本戲劇天王木村拓哉與歌后工藤靜香的次女，木村光希從出生至今一直都是大家所關注的焦點。而就在去年，年僅15歲的她正式於螢光幕前強勢出道，除了高顏質與姣好身形備受討論外，散發出的氣質更是完勝許多星二代！這就讓我們來一瞧木村光希私下的穿著打扮吧

現年16歲的木村光希在造型穿搭上均以中性的休閒風為主，像是超級百搭的T-shirt和背心就是她的穿搭常客，無論是簡約素面款、90風的條紋款…都能時常在木村光希的照片中看見，簡單卻有型。

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造型上則僅以軍外套抑或皮革夾克賦予單薄上衣層次與份量感，下身則多以合身版型的丹寧褲突顯修長美腿，冬天時還會在搭上一雙長靴，增添時髦俐落感。

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此外，整套式的丹寧衣裝也是木村光希特別喜愛的休閒裝扮，而為了使造型顯得不過於樸素，木村光希也會戴上珠飾項鍊，手袋方面也會挑選較為鮮豔飽和的色彩，增加俏麗的質感氣息。

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就連夏日的泳裝木村光希也同樣捨棄了那些有著荷葉飾邊和綁帶等造型款式，反而以最愛的簡單風比基尼為主，但在色彩搭配上木村光希特地選了同色系、不同濃豔度的上下組合，透過這些小小的變化賦予造型最大的時髦韻味。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、IG@koki

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