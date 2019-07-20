周潤發愛妻超過33年：「我們沒有童話般的生活，夫妻間將心比心最重要」

卸下那風流倜儻的電影形象，與第二任妻子陳薈蓮超過33年的婚姻生活，讓外界相當稱羨，過去許多粉絲都能在地鐵站或是街邊遇到周潤發，愛拍照的發哥也都來者不拒，一一接受粉絲的合照要求。

在 Instagram 查看這則貼文 小小電影世界（@movie_universe._）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 18 日 上午 8:23 張貼

早先來台宣傳電影時，走的也是親民路線，爬山、坐地鐵，展現了發哥最真實，也最讓人欽佩的一面，儘管已經是全球知名的大明星，但他並不以此要求特殊待遇，而是更能和身邊的人事物打成一片，更顯他的傳奇身份。

與老婆陳薈蓮在1986年時結婚，多年來一直是演藝圈人人稱羨的神仙夫妻，陳薈蓮來自新加坡，是新加坡富商陳首林的千金，兩人相知相惜超過33年，1991年，陳薈蓮懷了個女兒，但是不幸臍帶繞頸流產，直到現在，兩人依然膝下無子，縱使經過這麼多年，早先媒體採訪陳薈蓮，提起這段往事，依舊讓她心痛不已，發哥為了不讓老婆再受一次喪子之痛，決定兩人好好過日子，不再勉強老婆懷孕。

在 Instagram 查看這則貼文 Chow Yun Fat Fanpage（@chowyunfat_fanpage）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 17 日 下午 6:15 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Chow Yun Fat Fanpage（@chowyunfat_fanpage）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 13 日 上午 10:35 張貼

也正是因為如此，兩人決定將高達超過50億台幣的家產，在死後全數捐出，留給需要幫助的人，周潤發說，這些錢都是他「賺」來的，本來也不是他的，況且家人們早已經安頓好他們的生活，因此計畫將家產全數捐出，而老婆也相當支持這樣的想法。

在 Instagram 查看這則貼文 Chow Yun Fat Fanpage（@chowyunfat_fanpage）分享的貼文 於 PDT 2016 年 7月 月 3 日 下午 7:30 張貼

夫妻間相處多年，發哥也坦承，兩人之間的生活很平淡，他們也甘於平凡，簡簡單單就好，他們也不想營造童話般的生活，夫妻吵架是家常便飯，但要將心比心，才能走得更長，更遠。陳薈蓮曾說，這一生中，上天賜給我最好的禮物就是讓我成為周潤發的妻子，換句話說，能夠把持著這份緣份不鬆手，相互尊重，感情便能常常久久，與各位共勉之。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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