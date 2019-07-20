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貝克漢夫婦婚姻甜蜜20年！從日常約會到皇室婚禮裝扮，就是行走的時尚ICON　

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝） 

很少有情侶能夠像大衛貝克漢（David Beckham）和維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）這樣，於時尚和文化充滿影響力。7月4日迎來他們20週年結婚紀念日，自1997年開始，兩人便一直都是矚目的焦點，英國媒體給他們的綽號「Posh and Becks」，已經成為他們兩人行走的時尚icon代名詞。

在網路時代大舉入侵全球前，從1997年至今，VOGUE蒐集了25套那些曾經你在報紙上、雜誌上，現在是網路上看見的完美情侶穿搭。

 婚姻20年不容易，不過你們知道誰最愛乾淨，而誰又是房間總是很亂呢？大衛貝克漢曾經說過，他的時尚品味提升，很大的功勞都要靠老婆維多利亞貝貝克漢，不過，其實真正不愛整理衣服的人其實是維多利亞貝克漢本人。

「大衛對於家政有一定的準則和規範，他喜歡以某種方式完成的事情，這很棒，因為我到處都是亂七八糟的。這就是為什麼我們是好夥伴。我弄得一團糟後，大衛會整理。」維多利亞貝克漢這樣說

不是空有美麗帥氣外表，兩人在時尚設計，慈善事業和商業方面的努力，使他們成為許多人的榜樣。每次的歷練，提升了他們的穿著，隨著兩人不斷的進化，相對應地穿著也越來越時髦，但同時保持著他們的美好個性。

這裡回顧到早期，維多利亞貝克漢隆乳時期的流行明星裝扮，大膽的頭巾是大衛貝克漢的標誌，二十年後，他們的風格已經成熟。維多利亞貝克漢是她同名品牌的最佳代言人，大衛貝克漢的三件式西裝則成為所有時髦男子的標準學習裝扮。回顧他們的時尚焦點，恰恰說明了為什麼他們經得起時間的考驗。

※編輯：Travis Travie |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

貝克漢, 大衛貝克漢, 維多利亞貝克漢, 情侶, 穿搭, VogueTaiwan
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