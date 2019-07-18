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歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」

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▲歐陽娜娜。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜接下ARMANI EXCHANGE代言。（圖／品牌提供）

編輯／Ann

人氣女星歐陽娜娜早就成為時尚圈新寵兒，除了綜藝、廣告接到手軟，近期還多出一項新身份，年僅19歲的她晉身ARMANI EXCHANGE大中華區及亞太區全新形象代言人。代言廣告也一併曝光，只是似乎得罪攝影師，身材比例慘被拍成五五身，引發網友熱議。

▲歐陽娜娜。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜最新代言廣告曝光。（圖／品牌提供）

19歲的歐陽娜娜可以說是行程滿檔，每次曝光都有新身份，此次接下ARMANI EXCHANGE大中華區及亞太區全新形象代言人，在最新曝光「做最真實的自己」為主題的秋冬形象大片中，與天菜帥模Lucky Blue Smith 與姐姐Pyper America Smith 及山崎賢人一同出鏡，品牌Logo置於畫面前方及中心，遍佈在牆壁及地面，延展至膠帶和箱盒之上。整套佈景就像是扭曲的空間，頗有突出重圍的感覺。只是網友們眼光聚焦到歐陽娜娜的腿上，一雙大長腿卻被拍成了五五身，好像得罪了攝影師一般。

▲歐陽娜娜。（圖／品牌提供）

▲Pyper America Smith大長腿瞬間把歐陽娜娜比下。（圖／品牌提供）

歐陽娜娜穿著品牌「AX」LOGO白色上衣，搭配緊身黑色牛仔褲以及率性的高筒靴，照理來說比例應該拉長許多，卻因為坐姿問題顯得腿短。再看到穿著同款上衣的22歲女模Pyper America Smith，身高180cm配上一臉厭世臉，頓時甩開殘酷差距。

▲歐陽娜娜。（圖／品牌提供）

▲歐陽娜娜駕馭紫色甜美洋裝。（圖／品牌提供）

不過歐陽娜娜換上另一套紫色洋裝，背起同色肩背包，微微回眸，就顯得美麗大方許多，雖然不像平時私服的穿著，亮片材質和高筒靴的搭配意外和諧，再配上歐陽娜娜的唯美側臉以及波浪捲髮，頗有成熟女人的風味。

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關鍵字：

歐陽娜娜, Armani Exchange, 代言
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