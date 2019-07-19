昆凌晉升adidas全球代言人拍廣告！　寵妻狂魔周杰倫「兩字」回應了

▲昆凌晉升adidas by Stella McCartney全球代言人。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

天王嫂昆凌家庭事業兩得意，一向給人清新健康形象的她，近日受到運動品牌adidas by Stella McCartney欽點，成為最新全球代言人，鼓勵更多女性積極創造改變。秋季系列形象廣告也一併公開，昆凌將酷帥美玩的恰到好處，展現姣好身材。寵妻狂魔周杰倫當然沒錯過，立刻回應「兩字」讚美老婆，閃瞎眾人雙眼。

▲昆凌拍攝廣告帥氣模樣，引來寵妻狂魔周杰倫讚美。（圖／品牌提供、IG截圖）

adidas by Stella McCartney延續創新與永續經營的品牌理念，提出「play for the planet」概念，全新推出的秋季系列產品透過創新的布料研發技術，降低對地球的負擔。最新全球代言人昆凌也在此次拍攝中，穿上使用環保創新布料的秋季新品，戴起率性的鴨舌帽，在海邊以穩健的英姿奔跑，帥氣形象令人著迷。寵妻狂魔周杰倫立刻在影片下方回應，「帥喔。」引來不少網友圍觀，兩夫妻感情實在是閃瞎眾人。

▲再生聚酯纖維製成的Light PO外套，NT$6,400。（圖／品牌提供）

▲Alphaskin運動背心，NT$3,400。（圖／品牌提供）

昆凌此次服裝的印花圖案和色調靈感源於大自然，並融合秋冬時裝秀的造型概念，讓大家再次看見不一樣的天王嫂形象。本次的秋季系列新品包括由再生聚酯纖維製成的Light PO外套、Run M20短褲，材質輕盈的布料以俐落剪裁與印花元素彰顯品牌設計美學，搭配Alphaskin運動背心與Run Cap Knit帽子，打造出適合各種運動訓練的全套造型。

在 Instagram 查看這則貼文 Jen Wu（@hannah_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 上午 4:46 張貼

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