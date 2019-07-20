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一件300元有找！UNIQLO X《航海王：奪寶爭霸戰》　7月底日本開搶

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編輯／Duke

自1997年連載至今的熱血動漫《航海王》，日前，為了紀念動畫開播20周年，而推出的劇場版電影《航海王：奪寶爭霸戰》，即將於日本時間8／9上映，同時《航海王》也與UNIQLO合作發佈主題UT系列，來慶祝這次的劇場版電影。

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲即將上映的劇場版電影《航海王：奪寶爭霸戰》。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

此次UNIQLO與《航海王：奪寶爭霸戰》的聯名UT系列，將使用魯夫、喬巴、巴其以及薩波等人氣角色為主題設計，其中還包括了海賊標誌與「ONE PIECE STAMPEDE」的字樣，而該系列共有6款，並且只有喬巴和海賊標誌的樣式配有2色，售價為日圓990元（約台幣290元）。

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲以魯夫、「ONE PIECE STAMPEDE」的字樣、巴其與薩波為主題的T-Shirt。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲喬巴與海賊標誌皆推出2個配色。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

另外，對於廣大少女童年頗具影響力的少女動漫《美少女戰士》，最近也和UNIQLO的UT系列聯手，推出以漫畫家武內直子打造的各式美少女圖案與文字為主題的T-Shirt，並且將白色、淺藍色、紫色、渲染粉色等夏日色系訂為主調，企圖吸引全世界「美少女」的目光，而該系列共有8款，售價為日圓1,500元（約台幣435元）。

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲《美少女戰士》UT系列。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲UT系列聯名。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

▲色調採用白色、淺藍色、紫色、渲染粉色以及深藍色。（圖／翻攝自UNIQLO JP）

即將發售的《航海王：奪寶爭霸戰》UT系列與《美少女戰士》UT系列，將分別於7／29、8月下旬在日本UNIQLO門市和官網搶先上架，而台灣的上市日期目前尚未公佈，如果想看更多的資訊都可以至UNIQLO日本官網查詢哦！

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關鍵字：

海賊王, 航海王, 動漫, UNIQLO, UT, ONEPIECE, 魯夫, 喬巴, 薩波, 美少女戰士, 日本
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