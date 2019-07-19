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承載滿滿的童年味道！日本推出懷舊「可樂糖冰」　吃過的都給滿分

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編輯／JJ

每個年代出生的小朋友，童年時都會有不同的受歡迎的零食，像是七、八年級生，當時很流行日本進口的各種小糖果，其中這個迷你罐裝造型的可樂糖，想必大家都不陌生吧？雖然長大之後想吃的慾望就減少了，不過近期日本竟推出了同款的「可樂糖冰」！讓人無法放下懷念的心，好想吃吃看啊～

生產這款可樂糖的日本廠商「orion」與「有樂製菓」合作，推出了限定款的「可樂糖冰淇淋」，在全日本只有限量生產19萬個！目前僅在全日本的西友百貨、Maxvalu和關西地區的唐吉軻德可以買到，假如每個人都抱十盒回家，那麼肯定很快就銷售一空了！

▲可樂糖冰。（圖／翻攝自Twitter）

▲像是傳統小美冰淇淋一樣的大小包裝。（圖／翻攝自Twitter@dagashi_anna1）

「可樂糖冰淇淋」是在可樂口味的冰淇淋中加入了一顆顆的可樂糖，口感上很特別、有層次，這大概就是懷念的滋味吧～許多已經嚐過的日本民眾都表示，吃起來很清爽、消暑，平均分數打得很高，不過基本上只要是可樂口味的食物都很好吃～

▲可樂糖冰。（圖／翻攝自Twitter）

▲裡頭可以看到粒粒分明的可樂糖。（圖／翻攝自Twitter@withnewsjp）

才發售沒多久，就已經在Twitter、Instagram上面洗版，可惜的是，冰淇淋幾乎沒辦法找代購，想要試試看的朋友可能要自己飛日本，好好把握機會了！

▲可樂糖冰。（圖／翻攝自Twitter）

▲尤其是小朋友們都人手一杯。（圖／翻攝自Twitter@HANAEMON_WAgg）

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關鍵字：

日本, 零食, 懷舊, 可樂糖, 可樂糖冰, 可樂糖冰淇淋
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