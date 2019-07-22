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漂亮女孩都有的臉部黃金比例公式　快來看看你也有「美人角」嗎？

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編輯／JJ

自古以來，人類的審美觀圍繞著和諧、對稱，對於器物、建築上的共識比較大，不過不同國家、不同時代，對於美人的判定標準卻都不相同，如何判斷一個人美不美，除了五官以外，「比例」是更重要的！通常只要一個女孩擁有這個「美人角」，八九不離十就是個大美女了！

「美人角」公式：兩側外眼角與兩側嘴角連線的交叉點，角度為45度（嘴巴放鬆或輕輕微笑）

▲美人角。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬的五官比例可以說是相當完美。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）

在面相的比例上，除了我們最常聽到的「三庭五眼」（三庭：額頭→眉心→鼻底→下巴三間隔1：1：1；五眼：兩邊眼尾、眼頭四條垂直分線將臉部分為剛好五等分）之外，日前日本綜藝節目「ニノさん」也歸納出其他「美人共通點」，也就是美女的黃金比例，其中的「美人角」拿來套在各種美女身上，真的都適用呢！

▲美人角。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠也是標準的美人兒。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

由於五官的長相百百種，喜好也因人而異，每種長相都是獨一無二、最特別的，沒有絕對的美與醜，類似這種的黃金比例與公式，都是大眾喜好集結起來後，大數據下的結果，所以不用太審慎看待，當作參考就好囉！

▲美人角。（圖／翻攝自IG）

▲美人角。（圖／翻攝自IG）

▲美人角。（圖／翻攝自IG）

▲還有許多美女符合「美人角」公式，像是宋慧喬、朴敏英、石原里美都是～（圖／翻攝自IG@kyo1122、@rachel_mypark、@_ishihara_satomi_）

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關鍵字：

黃金比例, 美人, 美人角
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