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最強部落客Chiara同款泳裝特搜　沒想到這麼平價，最低千元有找

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@chiaraferragni、@calzedonia、Calzedonia官網、chiaraferragni官網

被譽為最強時尚部落客的Chiara Ferragni，在Instagram上有1700萬追蹤人數，著實是非常具有影響力的意見領袖之一，近期才與蘭蔻推出聯名彩妝系列，掀起一陣話題。Chiara很喜歡玩水，時常發佈美美的泳裝照，雖然平常都身穿昂貴精品，但其實泳裝大部分都來自平價品牌「Calzedonia」，小資女們絕對能下手！

＃連身泳裝

如果有需要下水、做動作比較大的活動，穿著連身泳裝是比較安全的選擇，而且連身泳裝的性感度可是一點也不輸比基尼的喔！

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

「Calzedonia」的泳裝有非常多樣式，同樣的花色可能會有好幾種款式，讓不管是喜歡從花色或是款式挑選的消費者都能找到適合自己的泳裝。連身泳衣價位大部分落在60～100美金，現在正值打折期間，有些款式甚至下殺五折！像是下面這款側邊利用金屬環連接簍空的款式，只要52美金（約NT＄1,600），而且非常性感！

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

下面這款螢光粉色豹紋泳裝在Chiara的Instagram上出境率超級高！穿上去之後時髦度爆表，而且這是超級特價款，才30美元（約台幣不到一千）！

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

虎紋連身泳裝腹部簍空設計非常適合擁有腹肌的女孩，可以大方的秀腹肌，又能修飾側腰線條，此款則是特價45美元。

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

＃兩件式比基尼

如果只是在泳池、岸上耍辣拍照的話，當然還是穿比基尼最能展現性感囉！Chiara也有示範超多款比基尼，而且這些款式小胸女們是絕對可以穿的～比基尼部分是上、下身拆售，價錢同樣是很佛心。

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

如果是比較保守或是害怕曝光的女孩，可以挑選這種類似Crop top的版型，即使是彎腰也很安全，花色也很可愛～（上身25美元、下身17.5美元）

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

上面有提到粉色豹紋是Chiara非常喜歡的款式，同樣花色也有推出比基尼款，她正是穿著這套與姊妹們渡假遊玩～上身加泳褲才35美元！綁得夠緊的話，像她這樣子玩也不會有問題。

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

看了Chiara的示範，大家是不是被燒的體無完膚？還有非常多的款式大家可以上官網看看，如果害怕難以駕馭時髦的花色，網站上也不乏基本的素色款，價錢可能更便宜！

《同場加映》

另外，Chiara當然也支持自己的品牌CHIARA FERRAGNI，經典的眨眼圖案連身泳衣，有很多顏色，側邊挖空比較多，可以露出性感的側乳，但是價錢方面就比較高昂，定價185歐元（約NT＄6,500）。

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

▲Chiara泳裝。（圖／翻攝自Chiara IG）

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關鍵字：

Chiara, Chiara Ferragni, 泳裝, 比基尼, Calzedonia
fashion.net

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