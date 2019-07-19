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準備好了嗎，孩子們？Nike X《海綿寶寶》5款球鞋曝光　粉色派大星必搶

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編輯／Duke

因消息曝光而引發熱議的《海綿寶寶》聯名鞋款，最近，終於正式浮出水面，而揭露完整系列的人，正是NBA球星Kyrie Irving，其中，此次聯名系列所採用的鞋款為Nike Kyrie 5以及Nike Kyrie 2 Low，另外，還加入了《海綿寶寶》人物的經典元素哦！

▲海綿寶寶聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲海綿寶寶聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲Kyrie Irving揭露完整的Nike X《海綿寶寶》Kyrie系列鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob）

由Nike攜手《海綿寶寶》推出的Kyrie系列鞋款，將圍繞著劇中人物打造，包括海綿寶寶、派大星、章魚哥、蟹老闆以及珊迪，並且配色與細節也都高度還原角色的特徵，可說是一個完美致敬的系列。同時，今年也為《海綿寶寶》的20周年紀念，所以Nike和Kyrie Irving才會展開該系列的聯名。

▲海綿寶寶聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲海綿寶寶聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲海綿寶寶聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲海綿寶寶、派大星以及章魚哥使用的鞋款為Nike Kyrie 5。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲海綿寶寶聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲海綿寶寶聯名鞋款。（圖／翻攝自IG@spongebob、@supreme_leaks_news）

▲蟹老闆與珊迪使用的鞋款為Nike Kyrie 2 Low。（圖／翻攝自IG@spongebob）

「準備好了嗎？孩子們」，相信這句話一定有不少人聽過，因為這是《海綿寶寶》的片頭歌詞，不過，套用於現在也非常適合，因為Nike X《海綿寶寶》Kyrie系列鞋款預計在8／10迎來發售，而Nike Kyrie 5售價為美金130元（約台幣4,000元）、Nike Kyrie 2 Low售價尚未公佈，不曉得各位準備好要收藏了沒！

另外，即將於夏天登場的Travis Scott X Air Jordan 6，同樣是一雙讓人期待的聯名鞋款，其鞋身設計採用軍綠色，並搭配黑白中底與紅色的Travis Scott標誌性細節點綴，同時這雙鞋的最大亮點為側邊的帆布小袋，能夠拿來放置私房錢等小物，並且該鞋款的中底於暗處時，還有「夜光」的效果，售價為美金250元（約台幣7,500元）。

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲整體色調採用軍綠色，並搭配著最有看點的側邊帆布小袋。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲中底於暗處時，能夠發出夜光。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

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關鍵字：

海綿寶寶, NBA, KyrieIrving, Nike, 派大星, 章魚哥, 蟹老闆, 珊迪, TravisScott, AirJordan
fashion.net

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