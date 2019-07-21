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讓胡迪、巴斯餵你吃零食　懶人必備《玩具總動員》洋芋片夾　

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▲薯片夾。（圖／翻攝自pixar.com、FB@Toy Story、takaratomy.co.jp）

▲懶人必備！日推《玩具總動員》洋芋片夾　就像被胡迪餵食～（圖／翻攝自FB@Toy Story）

編輯／Ping　圖／翻攝自pixar.com、FB@Toy Story、takaratomy.co.jp

《玩具總動員4》自上映以來就話題不斷，各廠商也趁著熱潮推出多款周邊商品，此次日本知名玩具大廠「TAKARA TOMY」就推出2款超可愛的「巴斯」與「胡迪」手手造型洋芋片夾，不但可以優雅的享受下午茶，還不會弄髒手！零食控們一定不能錯過。

這2款超實用的洋芋片夾，光是外型就先收服一票粉絲的心，胡迪是經典的黃底紅格襯衫，巴斯則是充滿科技感的白底配上紫綠色，讓你就像被「胡迪」與「巴斯」餵食一樣（幸福～），以後不管是在看電影、玩桌遊還是工作，都不用擔心會弄髒手或物品啦！

▲薯片夾。（圖／翻攝自pixar.com、FB@Toy Story、takaratomy.co.jp）

▲薯片夾。（圖／翻攝自pixar.com、FB@Toy Story、takaratomy.co.jp）

▲「巴斯／胡迪」款洋芋片夾 售價為￥1,382（約NT$398）（圖／翻攝自pixar.com、takaratomy.co.jp）

這款洋芋片夾的使用方式也非常簡單，只要向爪子的方向推手把上的紅色按鍵，夾子就會慢慢夾緊，不過要小心推太用力可能會把餅乾捏碎喔！不管你是零食控還是《玩具總動員》粉絲，都一定不能錯過這款實用又可愛的洋芋片夾喔。

▲薯片夾。（圖／翻攝自pixar.com）

▲看到巴斯款的洋芋片夾時，腦海默默浮現《玩具總動員2》的場景。（圖／翻攝自pixar.com）

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關鍵字：

玩具總動員, 玩具總動員4, 洋芋片, 日本, 零食, 餅乾, TAKARA TOMY, 皮克斯, Toy Story, pixar
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