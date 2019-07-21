小隻女必學！美妝大神Pony 6大顯瘦拍照法　分分鐘拍出大長腿

▲美妝大神Pony除了很會化妝，對於拍出顯瘦顯高美照也很有心得。(圖／翻攝Pony IG &小紅書，以下同)



記者張毓容／台北報導

被稱為美妝大神的韓國知名美妝部落客Pony，不只化妝技巧了得，更是拍照達人！有在關注她的人應該都知道，Pony本人不高，標準小隻女一個，不特別瘦的她更笑說自己是「微胖美妝博主」，但她卻常常曬出猶如一米八的好比例美照，到底她是怎麼辦到的？原來全靠這6招超心機拍照秘技，不用修圖也能分分鐘拍出顯高顯瘦顯腿長的修長美照。

▲把腳放在畫面最底部是最簡單又省力的增高拍法。

Tips 1：腳放置在畫面底部

拍照的時候把腳放在畫面最底部，因為鏡頭廣角有自然拉長的效果，Pony更推薦「這招是最省力又最簡單的“增高”辦法了！」比如這張就是很標準的範例，除了將腳放在畫面最底部，你也可以再進階，把靠近鏡頭那側腿的膝蓋稍微彎曲，讓身體線條更延伸。

▲整個人沿畫面對角線延伸，也有明顯的拉長效果。

Tips 2：對角構圖讓腿延伸

利用對角構圖，把整個人沿著對角線放在畫面中，並把一隻腿向畫面左下角或是右下角延伸，就會有很明顯的拉長效果。若是剛好穿著寬鬆的衣服，也可以像Pony這樣，故意將一手放在腰上位置或插腰，偷偷視覺上的腰線提高，腿看起來自然就更長了。

▲Pony更親自示範雙腿錯開和重疊在一起，兩者拍起來的差別。



Tips 3：雙腿交叉或錯開

坐著拍的時候雙腿要記得交叉，或者一上一下錯開，視覺上也會延伸效果，讓腿看起來更纖長。千萬不要把腿重疊放在一起，腿部面積重疊，拍起來會顯得粗短，Pony更笑說「畫面上會像一根金華火腿啊！」

Tips 4：利用高跟鞋修飾

拍照時可以多穿楔型鞋或高跟鞋，這樣視覺上會比較修長，也會讓腿部比例顯得比較好。

Tips 5：遠距離拍攝縮小人物比例

Pony也提到，如果在風景優美的地方拍照，可以嘗試遠距離，這樣畫面中人物的比例會縮小，景物會放大，整個人融於背景中，自然就會顯德比較纖瘦。

▲有時故意不拍出整雙腿，反而更顯長。



Tips 6：刻意不拍整雙腿

Pony最後更破除很多人都會有的迷思，想要顯腿長不一定要把整雙腿都拍進畫面裡，有時候沒拍到腳，反而更有一種腿好像無限延伸的「錯覺」！別忘了搭配前面提過的雙腿一前一後錯開法，顯高又顯瘦。

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