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南韓大創又來放火！高級質感「植物」系列讓你一秒到北歐度假

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編輯／Ping　圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab

上一波聯名都還沒買完，最愛放火的南韓大創又來了！這次帶來全新的「The Fantasy Itself」系列，大片葉子帶給人夏天的氣息，融入綠色植物與藍綠色調，看起來清新又消暑，讓你回到家彷彿進到度假民宿。

＃「The Fantasy Itself」居家用品

首先登場的是植物系列居家用品，從盤子、杯墊到水杯，都有美美的葉子印花，超適合請朋友來家裡吃飯時用，清新的設計與風格，連帶的一起把食物變好吃了！如果剛好朋友想留宿一晚，那麼這系列的毛巾就能派上用場，藍綠色的毛巾用起來就像在高級飯店一樣～

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

直徑 23cm 盤子售價為2,000韓元（約NT$52）／直徑 16.5cm 盤子售價為1,000韓元（約NT$26）／杯墊 售價為1,000韓元（約NT$26）／玻璃水杯 435ml 售價為2,000韓元（約NT$52）／洗衣籃 售價為5,000韓元（約NT$131）。

＃「The Fantasy Itself」收納袋

第一款是超實用的分類收納袋，不論手提還是放進行李箱都很方便，滿版的綠色植物，看起來特別有質感，另外還有同樣造型的化妝包以及牙刷袋可以一併帶走，這樣出門旅行就可以輕鬆打包。同系列的分類收納袋還有粉藍配色款，以及多款透明收納包可以選擇，看起來又甜又少女心。

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

分類收納袋 售價為5,000韓元（約NT$131）／化妝包 售價為2,000韓元（約NT$52）／牙刷袋 售價為2,000韓元（約NT$52）／方形植物PVC袋 售價為2,000韓元（約NT$52）／圓弧植物PVC袋 售價為2,000韓元／小植物PVC袋 售價為1,000韓元（約NT$26）。

＃「The Fantasy Itself」室內芳香

想要到家就有度假的感覺，氣味非常重要！此次大創也推出多款香氛，從浴室到衣櫃通通都替你準備好了，有精緻的蠟燭、吊掛式香氛片以及美美的擴香瓶，不僅外型好看，還能讓家從裡到外都散發出舒服的香氣，讓你永遠保持好心情。

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

蠟燭（茉莉花） 售價為3,000韓元（約NT$78）／（上）擴香瓶100ml（茉莉花）售價為3,000韓元（約NT$78）／（下）擴香瓶200ml（木棉、黑櫻桃）售價為5,000韓元（約NT$131）／吊掛式香氛片 售價為1,000韓元（約NT$26）。

＃「The Fantasy Itself」浴室小物

如果想讓浴室看起來有高級感的北歐風，可以在廁所擺上假花或假葉子，再搭配印花浴簾以及同系列的透明牙刷杯、分裝罐，這樣浴室看起來就會超完美喔～

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

植物浴簾 售價為5,000韓元（約NT$131）／肥皂台 售價為1,000韓元（約NT$26）／分裝罐350ml 售價為3,000韓元（約NT$78）／牙刷杯 售價為2,000韓元（約NT$52）。

＃「The Fantasy Itself」抱枕與文具

這裡還有多款抱枕可以讓你帶回家，不管是香蕉形狀還是葉子造型的抱枕，每一款都非常可愛！另外，手作控們最愛的文具也都在這，有筆記本、紙膠帶以及超美的板夾，每一款都再等你打包喔。

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

▲南韓大創植物風系列。（圖／翻攝自IG@daisolife、daiso_designlab）

香蕉、葉子造型抱枕盤子 售價為3,000韓元（約NT$78）／葉子方型抱枕 售價為5,000韓元（約NT$131）／文件板夾售價為2,000韓元（約NT$52）／橢圓形筆記本 售價為1,000韓元（約NT$26）／素色筆記本 售價為2,000韓元（約NT$52）／紙膠帶3入 售價為1,000韓元（約NT$26）。

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關鍵字：

南韓, 大創, 小物, 新奇, 新品, 居家用品, daiso
fashion.net

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