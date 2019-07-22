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AJ1始祖「芝加哥」即將回歸！明年2月準備開搶

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編輯／Duke

說到Jordan Brand旗下最夯的系列，那絕對非Air Jordan 1莫屬了，其中，2015年發售的「Chicago」配色，更受到Off-White X Air Jordan 1的影響，導致整體價格水漲船高，所以有很多朋友期待能再度迎來發售，然而，這個願望Nike聽到了，因為該鞋款預計在2020年2月回歸。

▲AJ1。（圖／翻攝自IG@dropsbyleo、Sneakernews、Flight Club）

▲2015年發售的Air Jordan 1「Chicago」配色。（圖／翻攝自Flight Club）

▲AJ1。（圖／翻攝自IG@dropsbyleo、Sneakernews、Flight Club）

▲Off-White X Air Jordan 1。（圖／翻攝自Flight Club）

根據Sneaker News的消息指出，1985年亮相的Air Jordan 1「Chicago」OG配色，將於2020年回歸，而且所有細節比照1985年的原型設計，同時，根據IG帳號@zsneakerheadz的說法，該鞋款會在2月份的NBA全明星周末發佈，並且名為Air Jordan 1「85 New Beginnings」。

▲AJ1。（圖／翻攝自IG@dropsbyleo、Sneakernews、Flight Club）

▲細節比照1985年的設計，並命名為Air Jordan 1「85 New Beginnings」。（圖／翻攝自Sneakernews）

然而，此消息應該不是空穴來風，因為芝加哥是2020年全明星賽的場地，所以該鞋款極有可能會選在這個時間點發售，有興趣的鞋頭們，這次千萬別錯過，因為下一次不知道要等多久囉！

其中，今年最火紅的Travis Scott X Air Jordan 1，則是以「倒勾」、暗袋等設計，讓所有人眼睛為之一亮，而根據IG爆料帳號@dropsbyleo的消息，Travis Scott將再度聯手Air Jordan 1，並且是以經典的「Chicago」配色搭配「倒勾」設計，預計2020年中發行，售價為美金175元（約台幣5,250元）。

▲AJ1。（圖／翻攝自IG@dropsbyleo、Sneakernews、Flight Club）

▲今年最火紅的Travis Scott X Air Jordan 1。（圖／翻攝自Flight Club）

▲AJ1。（圖／翻攝自IG@dropsbyleo、Sneakernews、Flight Club）

▲預計迎來全新的「Chicago」配色。（圖／翻攝自IG@dropsbyleo）

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關鍵字：

AirJordan, Jordan1, Chicago, Nike, OG, TravisScott, 倒勾
fashion.net

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