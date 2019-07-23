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旅行吃泡麵神器　「可折疊熱水壺」正式現身

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▲Voyager Kettle折疊熱水壺。（圖／翻攝kickstarter）

▲Voyager Kettle折疊熱水壺。（圖／翻攝kickstarter）

▲Voyager Kettle折疊熱水壺。（圖／翻攝kickstarter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人到國外旅行一思鄉，就很想拿出泡麵來解饞，但部分國家或依照飯店等級，可能不會提供房內熱水壺，近期募資平台上出現一款「可折疊的電熱水壺」，壓平之後厚度僅約5公分，方便攜帶到天涯海角，只要有一個供電插頭就可以隨時開「煮」。

▲Voyager Kettle折疊熱水壺。（圖／翻攝kickstarter）

這款產品名叫Voyager Kettle，它不僅只是一個容器，底下連著的是貨真價實的電熱盤，其可折疊的部分是由軟性的矽膠組成，採用的是食品級等級來保障安全，還可提供30分鐘的保溫，加熱底盤上有液晶螢幕設計，能顯示當下的加熱溫度，並可透過旁邊按鈕升高或降低溫度。

▲Voyager Kettle折疊熱水壺。（圖／翻攝kickstarter）

為了維持倒水時的穩定度，其手柄與壺嘴基本上是設計在底盤上的，軟性的矽膠主要功用在於承裝開水，以確保傾倒熱水時，壺嘴與把手形成穩定的結構，而在折疊狀況下，壺嘴與把手則可往旁邊攤平，形成一個5公分厚度的平面。

▲Voyager Kettle折疊熱水壺。（圖／翻攝kickstarter）

折疊時Voyager Kettle的尺寸為長23公分Ｘ寬20公分Ｘ厚度5公分的平面體，有點像小本厚度的筆記本，而展開時它可裝盛約600公升的水，約莫是1人份，加熱電源約1000W，並可支援110V至220V的插座供電。

▲Voyager Kettle折疊熱水壺。（圖／翻攝kickstarter）

目前Voyager Kettle正在kickstarter展開募資，且已經過了量產門檻，募資價為109元美金起跳，折合台幣約3,270元起，預計明年6月交貨。

關鍵字：

家電, 熱水壺, 攜帶式, 快煮壺
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