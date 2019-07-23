最保值的Hello Kitty商品在這！　變杯子蛋糕金飾超萌

▲Hello Kitty 45周年杯子蛋糕吊墜（左）10,200元，杯子蛋糕手鍊32,600元。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hello Kitty今年歡度45歲生日，聯名紀念商品紛紛出籠，搶攻粉絲荷包。與三麗鷗合作多年的鎮金店Just Gold，特別推出Hello Kitty 45th限定聯名純金系列，以「Join Your Life」為主題，打造蛋糕捲、杯子蛋糕造型的卡哇伊金飾，有趣的是耳環採單邊販售，可任選不同款式配成對，或戴單邊呼應潮流。

▲香水瓶單耳耳環（由上至下）10,600元，粉紅水杯單耳耳環11,600元，水杯單耳耳環10,600元

鎮金店純熟工藝打造款款生動的Hello Kitty金飾，點綴粉紅或紅色釉彩，讓整體更出色。造型則從日常元素擷取靈感，Hello Kitty變身為蛋糕捲、杯子蛋糕展現甜蜜感，或是成為香水瓶、水杯、零錢包造型的主角，單價約在1萬元左右，讓小資女容易出手並有保值感。

▲蛋糕捲戒指（上）17,800元，Hello Kitty變身零錢包戒指15,800元。

Hello Kitty 45th限定聯名純金系列分別有鍊墜、戒指、單邊耳環與一款杯子蛋糕可供選擇；另推出45周年Join Your Life純金擺件，穿公主裝的純金Hello Kitty頭頂著冠冕上還有迷你版的Kitty，除了造型可愛，更因黃金材質凸顯收藏價值。

▲Hello Kitty 45周年Join Your Life擺件，55,800元。

珠寶圈有鎮金店為Hello Kitty量身打造，腕錶世界則由CASIO（卡西歐）領軍設計，以90年代大紅的Hello Kitty Pink Quilt Series為靈感，並以Baby-G型號BGA-150為基礎，打造白色與粉紅色兩款聯名錶，菱格紋面盤點綴Kitty輪廓與花朵圖案，細看花朵中央還有B字圖樣，意在慶祝Baby-G創立25周年。

▲BABY-G × Hello Kitty Pink Quilt Series聯名錶，單只5,500元（圖／CASIO提供）