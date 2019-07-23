「有快樂的老婆，才有美麗的生活」蔡詩芸與王陽明17句甜膩膩愛情語錄

蔡詩芸和王陽明這對令人稱羨的模範夫妻，感情好到爆，每天的小事都可以放閃，讓人覺得好像他們的愛情總是那麼的純淨熱情，他們的世界除了彼此愛情，其他的都是次要的～而兩人結婚三年多，終於傳出了好消息！王陽明證實蔡詩芸已懷孕三個月，目前兩個人都很期待新生命的來臨！

在 Instagram 查看這則貼文 Sunny Wang 王陽明（@sunnyboyyy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 30 日 上午 7:34 張貼

蔡詩芸曾說：「只要有王陽明在的地方，我就是全世界最幸運的女孩...」，而愛情除了給妳心靈滿滿的依靠和安全感，也會帶給妳滿滿的自信，這就是為什麼人總說，愛情對女人來說才是最滋潤的保養品，以下蔡詩芸分享的滋養金句，姊做了收集整理，獻給妳～女人們一定要好好記起來。

1.我的小太陽永遠都是我身邊第一名的支持者

2.我愛你沒有防備

3.任何時候我都以我的另一半而感到驕傲

4.對於愛情少一點佔有慾，兩人之間的路可以走的更遠

5.做女人已經這麼累了，就別比較了

6.我覺得女生的魅力不在外觀，每天保持愉悅心情最為重要

7.我是個有話直說的人，不會勉強自己，也不會讓別人逼我去做不想做的事

8.我覺得不能等別人來告訴妳該做什麼，而是自己試圖去找到想做的事、知道自己要的是什麼

9.永遠都不要忘記：有快樂的老婆，才有美麗的生活

10.有時候都沒辦法想像，妳可以愛一個人愛到無法用言語來形容

11.所以永遠不要說不可能，因為恐懼不過是虛幻的，不要被限制住了。

12.只要有王陽明在的地方，我就是全世界最幸運的女孩

13.兩人之間的慵懶時光是一種恩賜

14.妳總是會有方法，找到注定屬於妳的那個人

15.人們說鑽石是女孩最好的朋友，但是我覺得和你分享這些珍貴時刻的人，才是你最好的朋友。

16.我嫁給了我最好的朋友

17.每天都要親親和抱抱，想維持感情就不要忘記這些甜甜的小動作

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@DIZZYDIZZO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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