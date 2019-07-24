Tag酒鬼學起來！南韓超夯「燒酒冰塊」新喝法　網：大推加檸檬水

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喜歡看韓劇或有到過南韓旅遊的朋友們，一定都知道南韓普遍的喝酒文化吧～尤其他們最愛在下班和同事、朋友吃烤肉、配燒酒，在路邊攤就可以大喝起來，不過其實燒酒的酒精濃度很高，大部分在18～25度之間，所以很多人喜歡把燒酒＋啤酒或汽水來喝，不過現在又有新喝法！那就是把燒酒做成「燒酒冰塊」～

▲韓劇裡面喝燒酒的畫面多倒數不清！（圖／翻攝自《太陽的後裔》）

全世界現在最暢銷的燒酒大概就是「真露燒酒」了，有非常多水果口味可以選擇，喜歡甜甜味道的女孩們一定會愛，真露燒酒也不惜重金，每每都找有超高人氣的韓星代言，像是Irene、IU、朴敘俊。

▲真露燒酒。（圖／翻攝自IG@official.chamisul）



日前，有名網友就在網路上分享，先將燒酒倒入製冰盒中，把它冷凍成「燒酒冰塊」！之後只要把這些燒酒冰塊加進啤酒、汽水、果汁中，就能得到沁涼感和燒酒的清香，除了可以中和酒精濃度之外，又不會因為融化而把味道沖淡，反而越喝越有味！

▲燒酒冰塊用途多多啊。（圖／翻攝自IG@gabie8189）

許多網友也都已經嘗試過了，這樣如此有創意的新喝法受到大家的讚賞，除了啤酒、汽水之外，也可以加入檸檬水中，感覺特別清爽、解油膩，適合搭配烤五花肉等等，那些高油重鹹的食物。

▲大家可以自己在家試試看！（圖／翻攝自IG@hamabi_xoxo）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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