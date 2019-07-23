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王心恬潛水比姚元浩強　想戴寶珀情侶錶先詢價

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 ▲熱愛潛水的王心恬示範最新五十噚潛水腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶珀（Blancpain）今發表潛水錶五十噚腕錶新品，以及此經典錶款的歷史紀錄片，邀熱愛潛水的名模王心恬展示藍色陶瓷錶盤的18K玫瑰金材質新錶。言談間她對自己的潛水技巧信心滿滿，問及是否與緋聞男友姚元浩一起從事水上運動則顯得低調，透露：「沒看過他水肺潛水，你們（媒體）要問他有沒有比我強，應該我比較強吧！我的氣瓶支數一定比他多。」

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲王心恬展示寶珀五十噚陶瓷新錶。（圖／記者陳雅韻攝）

王心恬的弱點衝浪則是姚元浩所擅長，「衝浪對我來說有點困難，只在峇里島與夏威夷玩過，沒和他（姚元浩）去衝浪。」她對情事保留，倒是大方認為情侶一定要有對錶，但像寶珀五十噚這類高價名錶，可以買一只兩人共享輪流戴。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲法國海軍戰鬥潛水隊Robert Maloubier上校親自測試五十噚錶款性能。

五十噚錶是1950年代寶珀掌舵人Jean-Jacques Fiechter，與法國海軍戰鬥潛水隊Robert Maloubier上校、Claude Riffaud上尉一同研發的心血結晶，專利的防水墊圈、防水錶冠、單向錶圈設計確保腕錶性能與安全性，不僅成為法國海軍的重要配備、也吸引德國海軍、美國海豹部隊訂製。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲配備鈷藍色陶瓷錶盤的18K玫瑰金材質五十噚腕錶（左）1,140,000元，鈦金屬五十噚腕錶500,000元。（圖／品牌提供，以下同）

今王心恬展示鈷藍色五十噚18K玫瑰金腕錶，是此系列首款陶瓷面盤款式；此外，新增鈦金屬材質打造的五十噚錶，佩戴起來更輕盈。而與各國海軍的深刻連結，是品牌的珍貴資產，推出限量500只、靈感源自1960年代為德國海軍製作的Barakuda復刻錶，以及限量300只、向法國海軍戰鬥潛水員致敬的五十噚錶。

▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）▲▼ Blancpain 。（圖／公關照）

▲限量500只的Barakuda復刻錶（左）449,000元，限量300只向法國海軍戰鬥潛水員致敬的五十噚錶493,000元。

關鍵字：

王心恬, Blancpain, 寶珀
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