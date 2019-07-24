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淹水也不怕！Hunter X Stella McCartney雨靴超時髦　還讓二氧化碳變少

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實習記者邱宜佳／台北報導

夏天午後雷陣雨來得又急又快，不想只穿拖鞋，卻又要擔心珍貴的鞋子備受催殘。英國HUNTER雨靴早已顛覆大家對傳統雨靴的想法，當日常鞋搭配也不奇怪，今年（2019）攜手設計師Stella McCartney推出超百搭的黑色、灰色、橄欖綠雨靴，把經典英式傳統與時尚元素融合到更高層次。

▲Hunter X Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲Hunter X Stella McCartney雨靴時髦好搭配。（圖／品牌提供，以下同）

Hunter早在1856就開始利用天然橡膠製作鞋履，這與有「時尚環保股長」之稱的Stella McCartney致力保護環境的理念相應。此次合作原料開採自馬拉獲認證可持續管理的樹林，內嵌的短襪採用物料縫製，取代傳統氯丁橡膠布，可減少80％二氧化碳產量，把環保理念實踐得更為徹底。

Hunter X Stella McCartney重新詮釋Hunter經典的Wellington boots靴款，將鞋底塑造得更為方正大器，並有手工壓製的精緻紋路，內嵌短襪也加入與以往不同的網狀鞋圈，更為休閒舒適。

▲Hunter X Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲以環保材質打造的Hunter X Stella McCartney雨靴，減少對環境的負擔。

▲Hunter X Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲方正鞋底十分俐落帥氣。

▲Hunter X Stella McCartney。（圖／品牌提供）

▲網面鞋圈配上精緻logo。

這次聯名推出男女款各三色，分別為黑色、亮灰色以及橄欖綠色，版型以短靴為主，更能因應日常低調穿搭，乍看有軍靴的酷帥感，就算是雨天也能從容地在大街上漫步，展現品味。

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關鍵字：

Hunter, Stella McCartney, 雨靴
fashion.net

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