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日本珍奶狂熱未完結！樂敦推出「珍珠奶茶護唇膏」　還有薄荷巧克力口味

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編輯／JJ

前陣子大家應該也有被日本的珍奶風潮給驚嚇到吧？現在不管出現什麼樣的食物與珍珠結合，好像也見怪不怪，像是麻婆珍珠豆腐、珍珠拉麵、珍珠薯條、漢堡……等等，還有好多甚至無法歸類在創新還是搞怪了。不過更誇張的是，日本曼秀雷敦還推出了「珍珠奶茶護唇膏」！

▲珍奶護唇膏。（圖／翻攝自Twitter）

▲日本人研發了許多珍珠暗黑料理。（圖／翻攝自Twitter@tapioca_navi、@a2589591）

這次的樂敦推出的「Melty Cream Lip」護唇膏系列有兩個限定口味！一個是搭上熱潮的珍珠奶茶口味，另一個則是沁涼的薄荷巧克力口味，兩個感覺都很好吃～

▲珍奶護唇膏。（圖／翻攝自Twitter）

▲珍奶護唇膏。（圖／翻攝自Twitter）

▲日本研發的產品總是充滿創意。（圖／翻攝自樂敦）

此款「Melty Cream Lip」系列主打的是「高保濕」，潤澤效果很好，還有SPF25的防曬係數，唇膏體的顏色是淡粉色與淡淡的Tiffany綠色，擦起來有點微涼的感覺，味道更是讓人好嘴饞啊～

▲珍奶護唇膏。（圖／翻攝自Twitter）

▲清新的外表很適合夏天呢～（圖／翻攝自Twitter@mokegala）

另外，同時也有推出抹茶口味，但並不是限定款，比起珍珠奶茶口味，在日本抹茶口味的東西往往更好買。「Melty Cream Lip」護唇膏系列已經於7月23號上市了，想嚐鮮的朋友趕快找代購，相信還買得到喔！

▲珍奶護唇膏。（圖／翻攝自Twitter）

▲抹茶口味連膏體都是綠色喔！（圖／翻攝自Twitter@Applecandy_momo）

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關鍵字：

日本, 樂敦, 曼秀雷敦, 護唇膏, 珍珠奶茶
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