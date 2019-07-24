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父親節電鬍刀優惠　飛利浦送電動牙刷6千有找、百靈組合價現省3萬

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▲飛利浦、百靈針對父親節推優惠。（圖／品牌提供）

▲飛利浦針對父親節推優惠，電鬍刀加送電動牙刷組合，僅需5,988元。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

7月的尾聲來到，即將迎來父親節，刮鬍刀等家電品牌，趁勢推出優惠組合，百靈今年主打電鬍刀與空氣清淨機特惠組合價，直接便宜3萬元，另外還有買刀送贈品優惠，包括電動牙刷、血壓計等；飛利浦則推「全面降價」，不但滿3,000元送200元，還加送空氣清淨機、電動牙刷等贈品。

▲飛利浦、百靈針對父親節推優惠。（圖／品牌提供）

德國百靈電鬍刀針對父親節市場，延續加送贈品策略，今年8月底前，首次推出BRAUN電鬍刀9290cc加上同品牌空氣清淨機的「寵愛老爸 頂級首選組」，原價46,888元，特價只要19,888元，直接現省3萬元；百貨通路也針對智美音波電鬍刀8385cc，推出省2,000元的特價，再送市價7,690元的Oral-B G9000 智慧追蹤電動牙刷；原價19,888元的7880cc電鬍刀，特價10,888元，加價1元即贈OMRON血壓計與體脂計，市價約4,960元。

▲飛利浦、百靈針對父親節推優惠。（圖／品牌提供）

▲百靈電鬍刀與空氣清淨機優惠組合，現省3萬元。

▲飛利浦、百靈針對父親節推優惠。（圖／品牌提供）

▲BRAUN智美音波電鬍刀8385cc，原價19,888元，父親節特價17,888元。

飛利浦則主打旗下刮鬍刀產品全面降價，8／20前購買，除加送空氣清淨機、音波震動牙刷等贈品之外，還有滿3,000元折200元優惠，最便宜促銷5,988元起，對於新鮮人與小資族都是不錯的送禮選擇。

▲飛利浦、百靈針對父親節推優惠。（圖／品牌提供）

▲飛利浦尊榮系列電鬍刀S9751，加贈舒眠抗敏空氣清淨機。

原價35,000元的飛利浦尊榮系列電鬍刀S9751，特價22,888元，加贈舒眠抗敏空氣清淨機AC1213、HEPA及活性碳濾網共2片，價值13,350元；原價15,000元的君爵系列電鬍刀S7910，特價8,888元，加送價值6,290元的鑽石靚白音波震動牙刷HX9312；原價10,000元的勁鋒系列電鬍刀S5510，特價5,988元，加送智能護齦音波震動牙刷HX6809，價值2,490元。

▲飛利浦、百靈針對父親節推優惠。（圖／品牌提供）

▲飛利浦君爵系列電鬍刀S7910，送鑽石靚白音波震動牙刷HX9312。

關鍵字：

父親節, 電鬍刀, 刮鬍刀, 百靈, 飛利浦
fashion.net

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