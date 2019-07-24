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林志玲婚後回台首露面敲定！7／27公開讓粉絲近看　大聊「紅唇馭夫術」

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▲▼林志玲婚後首度在台露面敲定。（圖／翻攝自IG）

▲志玲姊姊即將在7／27在忠孝SOGO和大家近距離見面。（圖／翻攝自林志玲IG，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

粉絲注意了！已成幸福人妻的林志玲，婚後即將首度在台公開亮相，7/27（六）她將以Giorgio Armani品牌大使身分，在台北Sogo忠孝館，為亞曼尼紅唇週揭開序幕。當天臨櫃不只能搶先購得亞曼尼真愛限定禮盒，更有機會和志玲姊姊一起合照呢！

▲▼ 林志玲濕身狂舞為粉底。（圖／品牌提供）

▲林志玲的跳舞影片，掀起熱烈討論度。

先前Giorgio Armani釋出志玲姊姊濕身拍攝的粉底影片，引起廣大迴響，網友紛紛狂讚她的舞姿仙氣飄飄。她也曾私下表示最常使用的底妝就是完美絲絨水慕斯粉底，而唇彩就是「紅管」奢華絲絨訂製唇萃，她早就不只一次在IG分享她的最愛妝容。

▲▼林志玲婚後首度在台露面敲定。（圖／翻攝自IG）

▲公開或私下，她都很能駕馭紅唇。

這款「紅管」唇萃可說是海內外女星的心頭好。像是小S鍾愛#400經典亞曼尼紅、舒淇則偏愛#201微醺酒紅，其中#405番茄紅是志玲姊姊的最愛，她曾經分享這種帶橘的紅色，可以讓她膚色看起來顯白。

▲▼林志玲婚後首度在台露面敲定。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲當天有機會搶先購得亞曼尼真愛限定禮盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

當天品牌也推出許多優惠活動，消費者只需靠櫃體驗Giorgio Armani訂製色「亞曼尼紅RED #400」拍照打卡上傳就可得好禮，當天消費滿額滿6,500元，即可獲得超限量精品隨身鏡（20名），其中更有幸運粉絲有機會能和志玲姊姊近距離合照，一睹她的幸福風采。

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關鍵字：

林志玲, 紅唇, GIORGIO ARMANI
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