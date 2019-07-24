電影院裡有溜滑梯！高雄大立百貨新改裝　4間餐飲獨家登場

▲高雄大立百貨改裝，影城特別設置主題廳，做出差異化，此為親子BOOMBOOM廳。（圖／大立百貨提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

繼高雄漢神本館大改裝完成後，大立百貨耗資9億元的3階段改裝計畫，第二期也正式完工，包括進駐的in89豪華影城主打親子特色，獨創的親子BOOMBOOM廳在座椅旁還有溜滑梯，讓小孩邊看邊玩，此外還有4間在地獨家餐飲進駐迎客，而寬庭結合咖啡輕食的新店型，也將在日後登場。

▲全台獨家居家賣場「Fantino Home」，主打高貴不貴的美學家居品。

高雄地區近期百貨都有新氣象，大立百貨從2018年底進行內部改裝，目前已經完成第二階段，以呈現Life Style精神為主題，打造千坪的EATALEE美食街、in89豪華影城等，而2樓至5樓及7樓賣場，也引進數家話題專櫃進駐，包括澳洲百年歷史天然植物性香皂「Tilley」、有「兒童閱讀城堡」的金石堂書店等。

▲以兒童閱讀城堡為風格打造的全新金石堂書店。

最吸睛的則是新設計的特色影城in89，內有獨創的親子廳，不但地毯是草皮，最前排座椅設有半躺式設計，還有雙人沙發位，讓觀影經驗更加舒適，像在自家看電影一樣，且座位旁還設有兒童溜滑梯，讓趣味性更加豐富，而該影城旗下超頂級COACH＋廳也有，採用沙發躺椅，並提供毛毯，已在6月開始試營運，預計9月正式開幕時還有優惠方案。

▲引進影城體系最超高檔COACH+廳。

美食街則新增3間獨家美食，包括使用Morello Forni烤爐以400度高溫烤比薩的「真好煮義」、採用大量洋蔥的咖哩飯「札幌黃咖哩」，以及在北海道以超濃郁風格打出名號的「45395拉麵」海外首店都正式進駐。此外，Petite波醍也首次進駐高雄，提供旗下招牌商品提拉米蘇搶攻下午茶市場。

▲札幌黃咖哩則有多樣的咖哩套餐。（圖／翻攝札幌黃咖哩官方粉絲團）

▲以濃郁系在日本打出名號的「45395拉麵」海外首店進駐美食街。（圖／翻攝北海道岩見沢拉麺試行錯誤官方粉絲團）

▲使用百年品牌Morello Forni烤爐的「真好煮義」。

據悉居家精品品牌「寬庭」也將在大立百貨1樓打造最新的店型，結合精品家居與新式餐飲，以感受精緻氛圍的模式打造全新複合式空間。

▲Petite波醍以精品咖啡為主題，提拉米蘇是人氣的創作甜點，進駐大立B館5樓。