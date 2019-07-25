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浪漫日常就是這樣！BALENCIAGA找素人在街頭拍閃照　每張都令人心動

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▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA找來素人情侶出演秋冬廣告。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國精品BALENCIAGA（巴黎世家）總是能抓住大眾目光，在此次的冬季形象廣告中，更是找來多對素人情侶演繹時尚大片，不論是同性或是異性之間的愛情，都在細膩的鏡頭下完美呈現，引發熱烈討論。

今日巴黎的樣子是BALENCIAGA 2019年冬季服裝系列的出發點，層層疊疊的圖像隱含著與巴黎旅遊景點的連接，以實用和優雅的特質訴說每一對情侶的日常故事。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲婚紗攝影師Greg Finck捕捉最甜蜜瞬間。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA找來婚紗攝影師Greg Finck和多媒體藝術家Ed Fornieles，通過一系列影像和影片，記錄了現實世界中在巴黎穿著新款的情侶們。Greg Finck是巴黎著名的婚紗攝影師，他善於捕捉情侶間微妙的浪漫，為他們記錄下最美的瞬間。Ed Fornieles住在倫敦，他從事著電影、裝置藝術和行為藝術，並且體現人與人之間的互動感。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲情侶佩戴巴黎世家秋冬手機包出鏡（上），NT$28,700 。（圖／品牌提供）

在鏡頭下，情侶們穿著此次冬季新裝，以各種休閒、正式、街頭風格，演繹出自然深刻的戀愛模樣。更令人感動的是，BALENCIAGA讓情侶身份不被性別所局限，廣告中便能夠看到多對同性、異性戀人出鏡，有的環抱、有的擁吻，沉浸在愛情中的幸福模樣受到外界好評。

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關鍵字：

巴黎世家, BALENCIAGA, 秋冬, 廣告, 情侶, 愛情, 同性
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