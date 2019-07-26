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Bloomingville家居濃縮丹麥的寫意生活　吳可熙最愛從歐洲扛整箱貨

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▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）

▲吳可熙當Bloomingville一日店長，盡職推坑。（圖／瑪黑家居提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

電影《灼人秘密》女主角吳可熙現身微風南山，為丹麥居家Bloomingville亞洲旗艦店當一日店長，賣力介紹店內商品推人入坑，且大讚北歐商品的設計都相當獨特，喜歡逛歐洲市集的她，也透露會去歐洲狂掃貨，在電影界發光發熱，私底下卻相當低調的個性，與北歐設計所散發的氣質不謀而合。

▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）

近10年台灣民眾奮力擁抱斯堪地納維亞設計，平實、簡約與實用的風格，受到年輕一代族群的喜愛，瑪黑家居今年初正式在微風南山開設「Bloomingville」全球首間概念店，帶給消費者另一個北歐居家選擇。

以大地色調為基底，Bloomingville具現代又兼顧自然興味的設計，一向是瑪黑家居通路內最受顧客青睞的品牌之一，無論是花瓶、坐墊、置物櫃或是餐盤等器物，融合且統一的設計，讓單品與單品可以自然相互搭配，不需要刻意的選擇，即便是隨意的組合，都能有一致的風景。

▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）

▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）

Bloomingville於2019春夏所推出的系列概念，則以「回歸自然・感知覺醒」為主題，以豐富的有機元素，勾勒出商品與自然的呼應，大量運用屬於大自然的顏色和材質，包括陶瓷自然不羈的線條造型、藤編自然堆疊的層次設計等，都期待讓生活與自然的本質連結。

▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）

▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）

吳可熙身著粉紅色洋裝現身，展現粉嫩風格，她表示自己也喜歡居家小物，之前去荷蘭與歐洲市集買東西，都扛好幾大箱回台灣，尤其是歐洲風格的小飾品，像湯匙、碗盤與收納飾品的盒子等，都會忍不住出手。

▲吳可熙當Bloomingville店長。（圖／瑪黑家居提供）

Bloomingville於7／25至8／25期間，推出全店商品9折優惠，且不限消費金額，均可獲得來自丹麥來店禮，消費滿3,000元並於門市現場打卡，加送品牌限量燙金質感購物袋。

關鍵字：

吳可熙, Bloomingville, 瑪黑家居, 微風南山
fashion.net

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