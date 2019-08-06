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睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天

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▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲信義誠品蠟筆小新快閃店8月登場，只有15天動作要快。（圖／Small Planet提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

呼叫台灣蠟筆小新粉！東京車站的「蠟筆小新官方商店」，終於來台灣登陸，在信義誠品1樓開設「限定快閃店」，從8／3起至8／18止，只開張15天，有超過1千項從日本直接進口的商品，其中有眾角色的睡趴咬線器，可愛的睡覺模樣簡直萌翻天了，而且連小新身上的睡衣都有得買，還有造型背包、園長Ｔ恤等，免跑日本就直接能入手！

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲造型咬線器，大家樣子真的可愛翻了。

在東京車站的蠟筆小新專賣店，吸引了許多觀光客造訪，但其實最多的客人就是來自台灣，其經營公司Small Planet看準蠟筆小新在台灣受到歡迎，首度決定開設為期15天的快閃店，當然裡面的商品也很有看頭，除了東京車站蠟筆小新官方商店的限定商品外，從生活小物到實用餐具、可愛的玩偶到居家用品應有盡有，還有台灣限定純手工鳳梨酥以及紀念T恤。

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲位於東京車站的蠟筆小新專賣店，吸引很多台灣遊客。

從蠟筆小新平常愛用的杯子、小白抱枕、妮妮的兔子背包、園長T恤、小新睡衣、小葵玩偶、巧克比收納盒等，最受矚目的便是一系列的咬線器，小新跟春日部防衛隊的夥伴們，今夏跑來台灣大開睡衣趴，全員一起睡甜覺的可愛模樣，也未免太療癒了吧！讓人不禁想立馬入手收集一整套！

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲讓人想搜集一整組！

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲首次登台也推出只有在台灣開賣的限定商品。

此外，園長Ｔ恤也很有梗（穿上去就很想擺出壞人臉），馬上出現反差萌；超可愛的小新立體背包，粗粗的眉毛好顯眼；小新的招牌睡衣也買得到，不用飛東京只要坐捷運就能搶。

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲幼稚園園長Ｔ恤也太可愛了。

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲小新的背包與招牌睡衣也買得到。

業者表示，活動期間內於店內購物滿500元，就贈送8／9上映的蠟筆小新電影「新婚旅行風暴～奪回廣志大作戰～」限量電影優惠券。

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲誠品信義蠟筆小新快閃店。（圖／Small Planet提供）

▲豐富的周邊商品等著來挖寶喔。

關鍵字：

蠟筆小新, 專賣店, 快閃店, 信義誠品
fashion.net

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