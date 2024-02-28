敏感肌有分級！皮膚科醫師曝「3種敏肌」保養公式：做好3關鍵更有效

▲皮膚科醫師分享，不同程度的敏感肌適合的保養方式也有所不同。（圖／翻攝IG@hince_official、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@aoihamada、@innisfreeofficial

現代人生活緊湊忙碌，加上壓力、環境污染日益嚴重和不當保養等原因，越來越多人都有肌膚敏感的問題，敏感肌人群逐年增加。皮膚科醫師劉秀麗就表示，其實大多數肌膚敏感都好恢復，但為何有很多人好不了或是好沒多久又反覆？她就指出，其實不同程度的敏感肌適合的保養方式都不同，她就分享敏感肌的3個分級狀況和適合保養法，還要搭配3大關鍵，就能幫你把肌膚狀態養好，遠離敏感狀況。

劉醫師表示，敏感肌依照不同程度可以分級為輕度、中度及重度，每一種程度的敏感肌適用不同的保養方式。

＃輕度敏感肌



輕度的敏感肌容易乾燥緊繃，甚至有時會有點泛紅。你只需要做好清潔＋加強保濕＋防曬即可，同時像是美白、酸類等各種功效產品要先暫停使用。

＃中度敏感肌



容易紅腫發癢，比一般人更容易長丘疹。中度敏感肌的人需要做好修護保濕＋少清潔＋防曬，其中劉醫師更建議防曬的部分，以遮蔽性的硬防曬更勝於塗抹防曬乳。

＃重度敏感肌



肌膚出現紅血絲、泛紅嚴重，有疼痛感、長丘疹，並伴隨玫瑰斑等問題。除了做好修護保濕，還要及時至專業皮膚科醫療院所看診。

想要養好敏感肌、穩定肌膚，劉醫師指出要做好溫和清潔＋修護保濕＋從源頭阻斷等3大關鍵。

＃溫和清潔



建議使用胺基酸型洗面乳，尤其皮膚較乾燥的人建議可用低起泡的產品。

＃修護保濕



劉醫師表示，市面上很多標榜敏感肌適用的修護產品，有些只是使用起來沒那麼刺激，但「敏感肌能用」不代表「敏感肌能好」。

劉醫師建議可挑選專研敏感肌的品牌推出修護霜。平時就適量薄擦一層，而如果空調吹久了或是受到環境刺激，肌膚出現乾、癢、紅、腫，甚至緊繃、感覺有點燙的時候，可以取出修護霜厚敷一層，很快就能幫助舒緩，肌膚感覺會比較舒服。

＃從源頭阻斷



劉醫師提醒，以下這些事是敏感肌要少做，但很多人都忽略的。

1.泡溫泉、汗蒸要少去，另外洗熱水澡時直接用熱水沖臉也要避免。因為溫度過高，會刺激皮膚敏感。

2.近來網上很紅的油敷法、泥膜配酸保養法、刮痧或乳敷法等特殊護理方式，肌膚敏感期間都別亂用。

3.如果肌膚有紅血絲，任何外用產品都沒太大作用，別亂信網上的偏方調理方子，不僅浪費錢，還可能讓肌膚狀況更嚴重。

