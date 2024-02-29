CASIO錶50周年吹復古風　童年最愛的計算機錶不到2000元入手

▲CASIO歡慶50周年復刻世界上第一款配備自動日曆功能的數位腕錶Casiotron TRN-50-2A，15,500元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1946年的CASIO（卡西歐）以消費性和商用電子產品起家，今年歡慶邁入錶界50周年，復刻1974年問世的史上首款配備自動日曆功能的數位腕錶Casiotron，新作TRN-50-2A外型承襲當年經典設計，但結合今日科技，配備Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6時間校準訊號與Mobile Link 功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，整只錶為日本製造，限量4,000只。





▲CASIO歡慶50周年復刻版Casiotron TRN-50-2A腕錶的背蓋，印上歡慶50周年Logo與限定序號。





▲CASIO以計算機鬧鐘CQ-1配色為靈感打CA-500WE系列，紅色款CA-500WE-4B（左起）1,900元，黃色款2,500元，CA-500WE-7B款1,900元。

CASIO新版Casiotron腕錶TRN-50-2A忠於原創設計，外觀最大差異是採用藍色面盤並飾以外圈凹槽裝飾，錶背特別印上歡慶製錶50周年的Logo與限量序號；此外，品牌也獻上驚喜，推出Heritage Colors系列再現許多人童年都愛的計算機錶，多數款式不到2,000元便能擁有，當中CA-500WE系列以誕生於1976年CASIO計算機鬧鐘CQ-1為靈感，將集結時鐘、鬧鈴、碼錶和支援8位數計算機於一身CQ-1當時的配色，全運用在錶上，並具8位數計算機功能，而另一A168WE系列腕錶則致敬1983年問世的全球最纖薄計算機SL-800，流露滿滿的復古情懷。





▲CASIO以計算機SL-800配色為靈感打A168WE系列，A168WEHA-9A款（右）1,800元，A168WEHB-1A款2,600元。

走在流行尖端的Swatch，與同屬Swatch集團的歐米茄（Omega）聯名登月錶大受歡迎，近期由蘇富比（Sotheby’s）拍賣11套MoonSwatch Moonshine Gold腕錶的行李箱錶盒，每一套組集合11只不同圖案的18K Moonshine™ Gold塗層秒針的腕錶，共拍出19,280,130元，將全數捐給歐米茄長期支持的非營利醫療教育組織奧比斯（Orbis），繼續幫助全球救盲任務，為全球最貧困地區對抗可預防性盲疾，並在眼科飛機醫院培訓人才。





▲蘇富比拍出11套OMEGA X Swatch Mission to Moonshine Gold套錶，所得約19,280,130元全數捐給非營利醫療教育組織奧比斯。（圖／歐米茄提供）