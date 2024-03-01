fb ig video ETtoday search mobile

不只炸物！營養師教改善高血脂「4吃4不吃」：甜點飲料也NG

>

▲▼ 營養師教改善高血脂4吃4不吃 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師教調整飲食，預防、改善高血脂狀況。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

高血脂是大家避之唯恐不及的「三高」之一，還與心血管疾病、高血壓、糖尿病等慢性疾病息息相關，但隨著飲食、作息習慣改變，越來越多人有高血脂狀況，且有年輕化趨勢。營養師谷傳玲就表示，高血脂可從飲食控制來預防、改善，她就分享「4吃4不吃」飲食秘訣，教你正確吃、降血脂，尤其發現自己血脂偏高的人更要注意。

▲▼ 營養師教改善高血脂4吃4不吃 。（圖／示意圖／達志影像）

＃多吃蔬菜

蔬菜中的膳食纖維可以吸附脂肪和膽固醇，減少它們的吸收，有利於控血脂。另外，蔬菜中的鎂和維生素C都參與血脂的調節，可以幫助穩住血脂，建議每餐至少要吃1～2個拳頭的蔬菜。

＃多吃全穀物

全穀物和蔬菜一樣，富含膳食纖維和礦物質，多吃可以幫助改善血脂過高。建議全穀物可佔到主食的1/3～1/2，尤其推薦燕麥、青稞，都富含β-葡聚糖，對於血脂控制特別有幫助。

▲▼ 營養師教改善高血脂4吃4不吃 。（圖／示意圖／達志影像）

＃多吃富含DHA的魚類

用DHA替代部分飽和脂肪酸，可以降低血膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），也就是俗稱的「壞膽固醇」。推薦的魚類包含鮭魚、鯖魚、黃花魚、帶魚、鱸魚等。

＃多吃富含油酸的烹調油

油酸是一種單不飽和脂肪酸，用油酸去替代部分飽和的脂肪酸，也可以降低血漿中的壞膽固醇和三酸甘油脂。谷傳玲建議可以選擇橄欖油或是茶油，也可以買包裝上明確標注了高油酸的葵花籽油、菜籽油等。

▲▼ 營養師教改善高血脂4吃4不吃 。（圖／示意圖／達志影像）

除了以上4類食物要多吃，谷傳玲提醒還有高血脂一定要少吃的4類食物。

＃少吃富含飽和脂肪酸的食物

像是五花肉、雪花牛、豬皮、豬油、加工肉、椰子油等，飽和脂肪會增加血液中的膽固醇，這些食物吃得越多，血管裡的垃圾就越多，小心血管堵住了，心肌梗塞、腦梗塞就跟著來。

＃少吃富含膽固醇的食物

如果是高膽固醇血症患者，更要嚴格控制高膽固醇的食物攝入。比如說蛋黃、魚子、蟹黃、動物腦、動物內臟、肥肉等，能不吃就不吃。

▲▼ 營養師教改善高血脂4吃4不吃 。（圖／示意圖／達志影像）

＃少吃富含反式脂肪酸的食物

反式脂肪酸會升高血液裡的「壞膽固醇」，還會降低俗稱「好膽固醇」的高密度脂蛋白（HDL）。像是各類酥餅糕點、甜點、冰淇淋、奶茶、三合一即溶咖啡等食品裡就有很大可能含有反式脂肪酸，一定要少吃；還有炸雞、薯條、洋芋片等油炸物也盡量少吃，長時間高溫油炸的食物也含有大量反式脂肪酸。

＃少吃高糖食物

糖吃多了也會合成脂肪，進而升高三酸甘油脂。 

關鍵字：

高血脂, 血脂, 膽固醇, 改善, 預防, 飲食, 調整, 食物, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG 營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西 2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 王陽明自曝對香水不專一　吃醋女兒交小男友很走心 《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢 「誠品生活480」3／23開幕　10家大型主題餐廳公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面