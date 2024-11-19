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星巴克11／19起連兩天買一送一　「大杯以上即享優惠」跟中華隊同慶

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克為中華隊優勝推出限時買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

因應台北國際棒球賽事，星巴克在中華隊連贏兩場之後，也陸續分別宣布在今11／19、明11／20推出好友分享優惠，民眾在這兩天只要購買大杯以上規格，就能享買一送一，且優惠品項幾乎包括所有現做飲品，讓大家一起為中華隊表現沾光，享受一下小確幸。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

星巴克日前在中華隊打贏澳洲對時宣布，11／19推出買一送一優惠，並在昨晚中華隊擊敗古巴時，再宣布11／20加碼好友分享一天，活動日期在上午11點至晚上8點期間，至星巴克門市購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

這次的買一送一優惠誠意滿滿，不但購買大杯以上就有優惠，其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。意即星冰樂也在優惠之列，讓消費者真正有感，但要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲路易莎、星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

路易莎針對原價150元的超越精品手沖咖啡，在11至12月期間也推出「不分會員」優惠價105元優惠；黑卡會員在上午11點前，咖啡飲品也提供第二杯7折回饋價。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎, 12強

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