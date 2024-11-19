容易死在7年之癢的三大星座配對！TOP 1相處久了太無趣　家庭瑣事耗盡耐心

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

相愛容易相處難，尤其是兩個不一樣的人，要能攜手長久下去，絕對需要很多的耐心與諒解，但以下這三大星座容易死在7年之癢，因為個性有太多需要磨合，當戀愛衝動沒了之後，各種細碎的瑣事會變成壓垮彼此的稻草。

TOP 3：金牛座 VS 雙魚座



金牛座和雙魚座從在一起就是很不容易，因為個性差異很大、對感情的想法也是不同，前者喜歡細水長流的愛情、後者則是幻想轟轟烈烈的戀愛，所以一方容易覺得在一起沒有激情、一方則是覺得變來變去很心累，即使在一起，在相處時間更久之後，就容易出現矛盾。

TOP 2：摩羯座 VS 獅子座

摩羯座與獅子座剛好相反，兩個人的個性都特別要強、不服輸，而且擁有強烈的自尊心，在一起的時候可能是被彼此自信幹練的行事作風吸引，但久了，這種濾鏡就會逐漸變弱，看到對方身上出現的種種問題，彼此都拉不下臉來溝通、固執，所以矛盾就會更多，爭吵不斷。

TOP 1：雙子座 VS 射手座



雙子座與射手座的人在戀愛中，就很難禁得住考驗，剛開始的時候，兩個人都覺得對方很有趣、生活豐富，因為彼此對對方也不是認識很深，所以也許可以交往，但時間一久，彼此都會覺得沒花樣、很無聊，加上兩人都不是很會顧家的人，面對家裡的瑣事把耐心消耗殆盡，注定走到盡頭。