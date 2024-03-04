「全罩耳機」2024春夏最時髦配件！Celine細節絕美、SONY近期超夯

實習記者施至真／綜合報導

隨著科技進步、通勤時間拉長，耳機逐漸成為現代人不可或缺的隨身配件，而藍牙耳機少了線的束縛，也成為消費者的耳機首選。時尚圈則嗅到商機，接連推出許多高顏值耳機搶攻3C市場，包括Celine、Miu Miu以及潮牌Supreme，值得一提的是幾個品牌皆推出「全罩耳機」，除了實用性外，外型復古又極具裝飾性，預計成為2024春夏最時髦的配件！

Celine TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機

在創意總監Hedi Slimane的帶領下，Celine的TRIOMPHE凱旋門LOGO，成為現今年輕人一眼就能辨識的品牌標誌，這回Celine以中性的Tomboy為靈感，推出「TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機」，頭帶及飾邊選用天然牛皮質料，搭配輕質陽極氧化鋁機身，側邊飾有TRIOMPHE標誌，也成為耳機亮點，滿滿細節看得見！

▲TRIOMPHE壓花天然牛皮革耳機，滿滿細節根本夢幻逸品。（圖／翻攝Celine官網）

MarshallＸMiu Miu耳機配皮套

復古音響品牌Marshall是不少年輕人選擇音響、耳機的首選品牌，這回Miu Miu搭上耳機潮，與Marshall合作推出全罩式藍牙耳機，搭配Miu Miu造型感十足的小圓包，方便攜帶、好收納，隨手一拎就能展現俏皮個性，難怪一上市就秒殺。

▲Miu Miu與Marshall合作推出全罩式藍牙耳機，小圓包爆擊少女心。（圖／翻攝Miu Miu官網）

Supreme Koss Portapro Headphones

Supreme與美國音響設備製造商Koss合作的這款全罩耳機，是Y2K穿搭的必備單品！超復古的外型一眼吸睛，耳機側面印上Supreme與Koss LOGO，儘管是有線耳機，也保證能成為復古風潮穿搭的亮點。

▲SupremeＸKoss全罩耳機是Y2K穿搭必備單品。（圖／翻攝比比昂）

SONY WH-1000XM5

近期最夯的SONY WH-1000XM5，可以說是不分年齡都超愛的全罩耳機，全自動個人降噪功能，輕鬆打造無干擾的聆聽體驗，輕量的柔軟貼合皮革讓使用感受超舒適，當然，買耳機最在意的是音質好壞，而SONY則有卓越的音質保證，想入手耳機的朋友，可以先考慮這款。

▲日常使用最推薦觸感及音質極佳的SONY WH-1000XM5。（圖／翻攝SONY官網）

Dyson Zone Absolute+空氣清淨降噪耳機

沒想到Dyson居然也有推出全罩耳機！使用高傳真音質設計，及先進的降噪技術，使音色更純粹，為你帶來真實、豐富的聆聽饗宴；另外，最有趣的是，這款全罩耳機搭配非接觸式面罩，可以提供潔淨的空氣，整體造型乍看之下，像極了電影中的戰士，實用兼具有趣。



▲造型感十足的Dyson Zone Absolute+空氣清淨降噪耳機。（圖／翻攝恆隆行官網）