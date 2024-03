超萌角色搶攻IP經濟！韓妞最愛狗狗、胡子碰碰不用出國就買得到

實習記者施至真/綜合報導

亞洲跨境設計購物平台Pinkoi舉辦「可愛收藏家」線上特展,除了文博會外,想要一次收藏到最多超萌的IP角色周邊,在Pinkoi上絕對能找到!包括韓妞最愛的one one zero seven、台灣獨立手作品牌noii noii、散發出獨特魅力的香港IP設計cheeky cheeky 厚面子等,各種風格的獨創商品一次滿足。

#one one zero seven

韓妞超愛的one one zero seven,想必大家都不陌生!由咖啡色狗狗Gongchil 跟白色狗狗Gongsil組成的作品,兩隻狗狗表情生動,加上逗趣又甜蜜的互動,忍不住讓人會心一笑。

▲韓妞超愛的one one zero seven,表情生動超逗趣。(圖/Pinkoi提供,下同)



#noii noii

台灣獨立手作品牌noii noii來囉,主打美好歪斜、鬆軟自在,正是品牌的精髓所在!超搞笑的賊笑雙仔兔兔讓人過目不忘,露出大門牙的松鼠,圓滾滾的臉頰肉更是融化眾多少男少女的心。

#方坊 Square Studio

超軟萌的小雲朵出自方坊,IP角色由四個超可愛的雲朵精靈組成,包括喜寶、樂樂、帶著一抹眼淚的小哀,以及氣到炸鍋的怒軍,象徵著我們的心情。小雲朵不規則的外型,也象徵著情緒的不可捉摸。但方坊希望,無論你的心情是喜、怒、哀、樂,都要堅持保持可愛,並且更認識自己的情緒。

#tombonia

超萌的日本IP作品tombonia,推出一系列衣服和周邊,從帽T、大學T、到短袖上衣通通有,衣服上綴有品牌超萌的插畫,簡約造型微帶鬆弛感,為穿上的朋友帶來清新的好心情!

#Fluffy Omelet

來自泰國的Fluffy Omelet憑藉對藝術和插畫的熱情,從製作胸針、貼紙開始累積粉絲,作品選色繽紛大膽、角色詼諧極具特色,另外加上動植物的插畫設計,讓人眼前一亮。

#cheeky cheeky 厚面子

散發著獨特魅力的香港IP作品cheeky cheeky 厚面子,將獨特、獵奇又搞怪畫風注入作品中,設計師筆下的大佛、蒙娜麗莎、自由女神充滿惡趣味,使人會心一笑超難忘!

#JOGUMAN

韓國超萌小恐龍來囉,JOGUMAN從簡約隨性畫風,演變到現在以冷酷無情的草食動物俱樂部,作為世界觀延伸出「平凡無奇的恐龍們」,將小恐龍與生活結合,默默滲入粉絲們的生活中。

▲JOGUMAN小恐龍爆擊少女心。(圖/翻攝moija)



#胡子碰碰

被譽為「暖日系藝術家」的金澤信老師,筆下的OHIGE no PON 胡子碰碰療癒逗趣,全身黃橘配色,搭上一臉呆萌表情,讓人完全無法抵抗他的可愛魅力!

▲胡子碰碰近期最夯。(圖/翻攝udesign)