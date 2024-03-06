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超萌角色搶攻IP經濟！韓妞最愛狗狗、胡子碰碰不用出國就買得到

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實習記者施至真／綜合報導

亞洲跨境設計購物平台Pinkoi舉辦「可愛收藏家」線上特展，除了文博會外，想要一次收藏到最多超萌的IP角色周邊，在Pinkoi上絕對能找到！包括韓妞最愛的one one zero seven、台灣獨立手作品牌noii noii、散發出獨特魅力的香港IP設計cheeky cheeky 厚面子等，各種風格的獨創商品一次滿足。

＃one one zero seven

韓妞超愛的one one zero seven，想必大家都不陌生！由咖啡色狗狗Gongchil 跟白色狗狗Gongsil組成的作品，兩隻狗狗表情生動，加上逗趣又甜蜜的互動，忍不住讓人會心一笑。

▲IP。（圖／pinkoi提供）

▲韓妞超愛的one one zero seven，表情生動超逗趣。（圖／Pinkoi提供，下同）

＃noii noii

台灣獨立手作品牌noii noii來囉，主打美好歪斜、鬆軟自在，正是品牌的精髓所在！超搞笑的賊笑雙仔兔兔讓人過目不忘，露出大門牙的松鼠，圓滾滾的臉頰肉更是融化眾多少男少女的心。

▲IP。（圖／pinkoi提供）

＃方坊 Square Studio

超軟萌的小雲朵出自方坊，IP角色由四個超可愛的雲朵精靈組成，包括喜寶、樂樂、帶著一抹眼淚的小哀，以及氣到炸鍋的怒軍，象徵著我們的心情。小雲朵不規則的外型，也象徵著情緒的不可捉摸。但方坊希望，無論你的心情是喜、怒、哀、樂，都要堅持保持可愛，並且更認識自己的情緒。

▲IP。（圖／pinkoi提供）

＃tombonia

超萌的日本IP作品tombonia，推出一系列衣服和周邊，從帽T、大學T、到短袖上衣通通有，衣服上綴有品牌超萌的插畫，簡約造型微帶鬆弛感，為穿上的朋友帶來清新的好心情！

▲IP。（圖／pinkoi提供）

＃Fluffy Omelet

來自泰國的Fluffy Omelet憑藉對藝術和插畫的熱情，從製作胸針、貼紙開始累積粉絲，作品選色繽紛大膽、角色詼諧極具特色，另外加上動植物的插畫設計，讓人眼前一亮。

▲IP。（圖／pinkoi提供）

＃cheeky cheeky 厚面子

散發著獨特魅力的香港IP作品cheeky cheeky 厚面子，將獨特、獵奇又搞怪畫風注入作品中，設計師筆下的大佛、蒙娜麗莎、自由女神充滿惡趣味，使人會心一笑超難忘！

▲IP。（圖／pinkoi提供）

＃JOGUMAN

韓國超萌小恐龍來囉，JOGUMAN從簡約隨性畫風，演變到現在以冷酷無情的草食動物俱樂部，作為世界觀延伸出「平凡無奇的恐龍們」，將小恐龍與生活結合，默默滲入粉絲們的生活中。

▲IP。（圖／pinkoi提供）

▲JOGUMAN小恐龍爆擊少女心。（圖／翻攝moija）

＃胡子碰碰

被譽為「暖日系藝術家」的金澤信老師，筆下的OHIGE no PON 胡子碰碰療癒逗趣，全身黃橘配色，搭上一臉呆萌表情，讓人完全無法抵抗他的可愛魅力！

▲IP。（圖／pinkoi提供）

▲胡子碰碰近期最夯。（圖／翻攝udesign）

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▲李雪線上課程。（圖／攝）

 

關鍵字：

Pinkoi, 可愛收藏家, IP角色, 卡通人物

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