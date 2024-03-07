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風・Luxury／方塊上下跑上鍊　HUBLOT 35度傾斜陀飛輪前衛吸睛

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▲▼HUBLOT,Girard Genta 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕錶限量50只，8,175,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LVMH集團積極壯大鐘錶版圖，旗下瑞士名錶HUBLOT於1月底舉辦LVMH鐘錶周發布的年度力作已抵台展出，分別展現驚人製錶實力、創新材質運用，兩大趨勢的代表作分別是呈現35度傾斜陀飛輪的MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕錶，以及首見新色的Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕錶。

▲▼HUBLOT,Girard Genta 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕錶呈現傾斜35度的陀飛輪。

機芯大突破
機芯以環形方式垂直展開的HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪鈦金腕錶，除了35度的陀飛輪、軸形動力儲存顯示吸睛，最大亮點非上鍊結構莫屬，運用重力原理在兩側放置方塊，會沿著軸線上下移動進行上鍊，也可以透過12點位置的錶冠手動上鍊；科技感設計不僅於此，讀時也以線型為考量，由上而下逐一展現小時、分鐘、動力儲存與秒，顛覆傳統鐘錶設計。

▲▼HUBLOT,Girard Genta 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕錶，限量10只。

材質再創新
在機芯設計交出漂亮成績單外，HUBLOT於材質研發也有突破，具有耐高溫、抗腐蝕、高硬度、高透光性、熔點高等優點但加工難度高的藍寶石，成功研發出紫色版本，打造限量10只的Big Bang Integrated紫色藍寶石陀飛輪鍊帶腕錶，依然能透視所有機件奧妙。

▲▼HUBLOT,Girard Genta 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico極光綠SAXEM計時碼錶限量100只，3,735,000元。

有別於藍寶石以氧化鋁為基底，構建三角晶體的結構，HUBLOT運用的另一創新材質SAXEM則運用稀土元素著色，展現方正的立方晶體質感，同樣挑戰史無前例的新色，發表Big Bang Unico SAXEM青綠計時碼錶，SAXEM的折射率比藍寶石高，因此兩者相較SAXEM的光澤更亮，新作完美展現極光綠。

▲▼HUBLOT,Girard Genta 。（圖／公關照）

▲HUBLOT經典融合系列ORLINSKI陀飛輪陶瓷腕錶系列，魔力黃陶瓷與晴空藍陶瓷款各限量30只，單只3,056,000元。

即便是陶瓷材質，HUBLOT也不甘於平凡，攜手法國雕塑藝術家Richard Orlinski創作經典融合系列Orlinski陀飛輪陶瓷腕錶，靈感源於藝術家著名的暴龍、野性金剛、黑豹等作品傳遞的「天生狂野」概念，為法國布列塔尼晴空藍與亮彩魔力黃色高階彩色陶瓷材質的錶殼創造出立體切面，搭載五日鍊陀飛輪，盡顯前衛藝術風格。

▲▼HUBLOT,Girard Genta 。（圖／公關照）

▲邁向復興之路的gérald genta推出米奇三問跳時逆跳分針腕錶。（圖／gérald genta提供，以下同）

gérald genta復興之路
在LVMH鐘錶周上還有一大重點，是在La Fabrique du Temps Louis Vuitton 製錶廠中製錶大師Michel Navas與Enrico Barbasini的監督下，讓錶界傳奇人物Gérald Genta創立的同名品牌gérald genta踏上復興之路，重現品牌關鍵3要素：八角形外形、報時聲和高級複雜製錶工藝，推出米奇三問跳時逆跳分針腕錶，讓人一眼就認出是gérald genta的設計。

1984年gérald genta發表迪士尼卡通人物腕錶，開創流行文化與頂尖製錶結合的先例，也成為品牌招牌特色。全新三問跳時逆跳分針腕錶，以彩繪呈現戴著壽星帽、手拿蛋糕的米奇，洋溢歡樂氣氛，內載全新三問跳時逆跳GG-001手動上鍊機芯，錶殼厚度降至12毫米以下，以精進姿態再出發。

▲▼HUBLOT,Girard Genta 。（圖／公關照）

▲gérald genta三問跳時逆跳分針腕錶的手捧蛋糕米奇圖案，經過悉心彩繪而成。

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關鍵字：

風Luxury, HUBLOT, gérald genta

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