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「熊貓錶盤」黑白配太經典　60年代賽車運動催生

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▲▼熊貓面錶 。（圖／公關照）

▲富藝斯2017年以5.37億拍出已故影星保羅紐曼第一只勞力士Cosmograph Daytona腕錶，創下當時史上最貴錶紀錄。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

談及錶面設計，「熊貓面盤」經常在運動錶被提及，說穿了就是白色面盤搭配黑色計時小盤，無論是三眼或雙眼小盤設計，因配色像極了熊貓配色而得名，反之黑色面盤配上白色功能盤，則被稱為「反熊貓面盤」，從1960年代開始盛行至今蔚為經典，依然是許多品牌創作的重要元素。

▲▼熊貓面錶 。（圖／公關照）

▲保羅紐曼第一只勞力士Cosmograph Daytona腕錶，是標準的「熊貓面」。

從1960年代流行的計時碼錶出現鮮明的黑白對比「熊貓面盤」，與賽車運動息息相關，品牌希望能打造如賽車黑白旗子一般讓車手一目了然的錶款，大名鼎鼎之作非勞力士（Rolex）Cosmograph Daytona腕錶莫屬，已故奧斯卡影帝保羅紐曼即是勞力士Daytona腕錶的擁護者，他收藏的首款是老婆、奧斯卡影后喬安娜伍德沃（Joanne Woodward）為他挑選，面盤是三眼熊貓面，錶背鐫刻「DRIVE CAREFULLY ME」（小心駕駛），2017年富藝斯以約5.37億元拍出，創下「史上最貴錶」紀錄。

▲▼熊貓面錶 。（圖／公關照）

▲ZENITH Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕錶，銀白色錶盤鍊帶款487,700元。（圖／ZENITH提供）

今日不少運動風錶款仍沿用熊貓面設計，ZENITH今年新款Chronomaster Original Triple Calendar全日曆月相計時腕錶，推出銀白色「熊貓」蛋白石錶盤，搭配黑色計時盤和1/10秒刻度；較入門的選擇則有Seiko Prospex SpeedTimer機械計時碼錶，黑白雙色設計讓功能清晰易讀，且相當耐看。

▲▼熊貓面錶 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex SpeedTimer熊貓面機械計時腕錶SRQ047J1，85,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

「反熊貓面盤」也有不少擁護者，TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶，即為黑色面盤配銀色小盤，搭配黑色穿孔小牛皮錶帶展現賽車魂，同時還帶有復古味，因為採用弧形藍寶石水晶錶鏡，形狀類似 1970 年代 Heuer Carrera錶款上的弧形紫水晶（Hesalite Crystal）。

▲▼熊貓面錶 。（圖／公關照）

▲「反熊貓式」設計的TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款，212,000元。（圖／TAG Heuer提供）

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關鍵字：

熊貓面盤, ZENITH, Rolex, 勞力士, Seiko, TAG Heuer

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