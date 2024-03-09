天冷來碗熱呼呼的粥！六間超人氣　紅蟳、‎干貝通通吃得到

文／MENU美食誌

最近天氣濕濕冷冷，來碗熱呼呼的粥暖胃驅寒，是最適合不過的事了。

六必居潮州沙鍋粥中山總店

新北市板橋區

台灣第一家砂鍋粥創始店，提供的粥品皆為現點現煮，以海鮮為原材料，再加入潮州菜的獨特配料。推薦蟹膏粥、極品干貝粥、鮑魚粥、乾扁四季豆和金沙中卷。

▲六必居潮州沙鍋粥。（圖／美食客wusinging提供）



十二月 粥品·茶飲·私房菜 大安店

台北市大安區

主打依照十二個月令推出不同的食材入菜，以土砂鍋熬煮，推薦招牌的鮮蝦粥、烏骨雞粥、紅蟳粥、清炒野水蓮、骰子蘿蔔還有老皮嫩肉。

▲鮮蝦粥。（圖／美食客巧遇提供）

富鼎砂鍋粥

台北市中山區

以生米現點現煮，燉煮至細緻糜爛，吸收滿滿的海鮮精華後，再加入特製的堅果醬。推薦紅蟳粥、鮑魚粥、牛奶起司海鮮粥、茶樹菇嫩雞和蟹膏粥。

▲富鼎砂鍋粥。（圖／美食客蓉提供）

十二籃 粥火鍋

台北市信義區

高湯以大骨、瘦肉、干貝經過九小時熬煮，採用十幾種米粒煨煮成粥湯鍋底，再搭配新鮮魚貨，除了推薦的粥火鍋之外，特色瓦罐煲粥也非常不錯！

▲十二籃 粥火鍋。（圖／美食客VAS提供）

滿粥穗 台北101店

台北市信義區

運用滿周歲的諧音命名，使用各種原型食物來搭配，超過十種口味的粥品可選，提供專屬個人份的熬煮方式，推薦深海鱸魚粥、松露芙蓉麻油燉雞粥和松阪豬肉粥。

▲滿粥穗。（圖／美食客Meow提供）

品香殿潮州砂鍋粥

桃園市桃園區

主打活體海鮮煮粥，採用生產履歷好米，搭配上新鮮配料，再加入雞高湯一起熬成粥。推薦野生處女蟳粥、無骨土雞粥、鹹酥中卷、麻油松阪肉和清炒大豆苗。

▲品香殿潮州砂鍋粥。（圖／美食客Tako Yu提供）

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