梵克雅寶小花雙色戒指間綻放　如立體花束迷人

▲模特兒戴梵克雅寶Frivole 玫瑰金耳環、吊墜、手鍊、8花戒指。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大自然是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感寶庫，經典的花卉造型珠寶Frivole系列今年春天迎來5款新作，包括白K金鑲鑽7花手環、玫瑰金Between the Finger指間戒、玫瑰金和白K金巧妙交織的8花戒指、玫瑰金耳環與秀氣單花墜鍊，點綴於花朵中央的美鑽，與鏡面拋光的貴金屬閃耀光芒，無論休閒或正式場合都能完美搭配。





▲模特兒戴梵克雅寶Frivole黃K金耳環、9花項鍊、指間戒。





▲梵克雅寶Frivole Between the Finger玫瑰金鑲圓鑽指間戒。

梵克雅寶特別邀請自2020年開始合作的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet ，為Frivole系列構想出一個歡樂且生意盎然的世界，因此無論是Frivole系列形象照或精品店櫥窗都可見春回大地的繽紛意象。新款手環即體現繁花盛開的意象，7朵大小不一的花鑲嵌近300顆美鑽，璀璨迷人；品牌也首度以玫瑰金、白K金雙色設計鑲嵌美鑽打造的8花戒指，猶如立體花束在指間綻放。

▲梵克雅寶Frivole華麗版的8花戒指。





▲梵克雅寶Frivole玫瑰金吊墜，小巧雅致。



▲梵克雅寶Frivole白K金鑲鑽七花手環。

義大利珠寶品牌DAMIANI則以含羞草為靈感創作Mimosa系列珠寶，巧合的是義大利人總會在三月國際婦女節之際，送給身邊重要的女性含羞草花表達敬愛或感謝之意，DAMIANI將小巧的含羞草花化為永恆，以錯落鑲嵌美鑽詮釋迷人小花，更進一步化為立體愛心形狀項鍊或戒指，流露甜蜜氣息。

▲DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金心形鑽石項鍊，254,500元。（圖／DAMIANI提供）

▲DAMIANI Mimosa 18K白金鑲鑽戒指，119,600元。