Lisa熱褲配長筒絲襪魅力無法擋　現身LV大秀遭疑變心

▲Lisa以短版上衣配熱褲、外罩華麗刺繡外套造型出席LV大秀。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa行程滿檔，才剛在新加坡開心參加偶像泰勒絲的演唱會，一下子又現身巴黎時裝周，出席LV（Louis Vuitton，路易威登）2024秋冬大秀，她以短版上衣搭配熱褲、外罩刺繡外套造型亮相，大露纖腰與美腿，她又巧妙穿上長筒絲襪，讓粉絲大呼魅力無法擋。





▲Lisa與LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière相見歡。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa本是LVMH集團旗下CELINE大使，但近日頻頻背LV包現身，讓人好奇是否是跳槽的前奏，抑或只要是LVMH集團的品牌她都能合作，因為她與集團三公子、現任LVMH鐘錶部門總裁Frédéric Arnault熱戀中的傳言沒斷過。昨首度在LV大秀上登場，她一襲華麗又火辣的裝扮，成功吸引目光。





▲Lisa身穿長筒絲襪大秀美腿。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa不忘搭配代言的義大利珠寶品牌寶格麗MONETE系列頂級古幣與鑽石長項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa搭配的寶格麗MONETE系列頂級古幣與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）

除了一襲LV造型吸睛，Lisa不忘搭配代言的義大利珠寶品牌寶格麗（BULGARI）珠寶，選戴MONETE系列頂級古幣與鑽石長項鍊，展現個性美；剛接下Valentino代言的蔡依林，也頻頻在IG分享參加巴黎時裝周的Valentino各種新裝造型，同樣配上寶格麗B.ZERO1 ROCK CHAIN系列白K金鑽石項鍊，又美又帥。





▲剛接下Valentino代言的蔡依林，頻頻發她在巴黎穿Valentino新裝的美照。（圖／翻攝jolin_cai IG）





▲蔡依林佩戴寶格麗B.ZERO1 ROCK CHAIN系列白K金鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）