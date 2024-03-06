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鑽石手環變肩飾！　Boucheron單色珠寶才不單調

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▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴的Boucheron épaulettes鑽石肩章可作為手環，同時戴上靈感源自織品的tricot項鍊點綴水晶鈕扣。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）今在台舉辦Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶展，24件靈感源自高級訂製服與儀典服儀元素的作品全到齊，且刻意顛覆同一主題陳列的傳統做法，將不同概念珠寶混搭排列，傳遞珠寶穿戴的自由與多變性，例如épaulettes鑽石肩章可作為成對手環佩戴、刺繡品主題的蕨葉造型鑽石胸針可以別於服裝上任一處甚至當髮飾。

▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲Boucheron col衣領造型項鍊靈感源自品牌於1900年代製作的古董冠冕，共有3種佩戴法。

▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲Boucheron刺繡品主題的蕨葉造型鑽石胸針。

Boucheron同步展出古董珠寶，彰顯創立以來高級訂製服與儀典袍服對品牌的深刻影響，在最新Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶中，獎章、鈕釦、刺繡、肩章化為一件件可隨心搭配的珠寶，且採單色設計，巧妙鑲嵌水晶與鑽石。以針織品主題tricot項鍊為例，藉由五股水晶頸鍊穿插鑽石鍊節呈現織物的V形圖案，再點綴大大的水晶鈕扣，優雅霸氣。

▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲Boucheron Histoire de Style, The Power of Couture高級珠寶展，刻意將不同設計概念作品陳列在一起，強調穿搭自由性。

▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲Boucheron從獎章獲得啟發的médaille水晶雕刻鑽戒。

精品服裝起家的香奈兒（CHANEL），也擅長將服裝中的經典元素轉化為華美珠寶，日前於紐約第五大道歷史地標皇冠大樓開設美國首間腕錶暨高級珠寶獨立專門店，邀請好萊塢女星們同歡慶祝，金球獎影后蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）與伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）不約而同選戴蝴蝶結造型的Ruban系列珠寶，湯姆克魯斯前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）則戴著點綴山茶花的Diamant Evanescent可轉化式項鍊亮相，均為品牌辨識度極高的作品。

▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲金球獎影后蜜雪兒威廉斯日前出席香奈兒紐約活動，佩戴Ruban鑽石耳環。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲伊莉莎白歐森選戴香奈兒Ruban鑽石項鍊亮相。

▲▼Boucheron,CHANEL 。（圖／公關照）

▲凱蒂荷姆斯所戴的香奈兒Diamant Evanescent項鍊為可轉化式設計。

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, CHANEL, 香奈兒

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